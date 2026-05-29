Кіт Келлог зробив прогноз для української армії та Європи

Збройні Сили України на сьогоднішній день є найпотужнішою військовою силою на європейському континенті та однією з найкращих армій планети. Таку високу оцінку спроможностям українського війська дав колишній спеціальний посланець президента США в Україні, відставний генерал Кіт Келлог під час свого виступу на престижному Чорноморському безпековому форумі.

Кіт Келлог

Американський військовий стратег звернув особливу увагу на унікальні навички українських захисників та їхнє вміння миттєво адаптуватися до викликів сучасної війни.

"Коли ми дивимося на те, що робить Україна на рівні армії — це найсильніша армія в Європі, — підкреслив генерал, — одна з найсильніших у світі відповідно до досвіду та використання технологій".

Келлог зауважив, що європейські столиці з кожним днем усе чіткіше починають розуміти та приймати той факт, що архітектура майбутньої безпекової системи всього континенту неможлива без ключової ролі України.

Він висловив упевненість, що після завершення бойових дій країна матиме колосальний політичний та оборонний авторитет, який дозволить їй диктувати нові стандарти на міжнародній арені.

"Україна в майбутньому буде дуже сильною державою і важливим гравцем на європейській арені", — акцентував колишній дипломат.

Резюмуючи свій виступ, американський генерал додав, що у Вашингтоні чітко бачать величезний внутрішній потенціал України. На думку Білого дому та військово-політичного керівництва США, за належної підтримки українська держава здатна впевнено трансформуватися в одного з головних та впливових лідерів оновленої Європи.

