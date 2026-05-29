Тристоронні переговори на паузі: МЗС України наполягає на зустрічі лідерів США, України та РФ

Дипломатичний глухий кут: Андрій Сибіга заявив про вичерпання тристороннього формату делегацій та закликав до саміту лідерів

29 травня 2026, 16:21
Недилько Ксения

Тристоронній формат переговорів за участю дипломатичних місій України, Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації повністю вичерпав свій потенціал. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, наголосивши на необхідності переведення діалогу на найвищий рівень для досягнення реальних результатів.

Трамп, Зеленський і Путін

За інформацією очільника зовнішньополітичного відомства, дипломатичні зусилля під егідою Вашингтона наразі фактично зупинені, оскільки Кремль продовжує займати абсолютно неконструктивну та деструктивну позицію.

"Можна констатувати, що тристоронній формат на рівні делегацій досяг межі результативності, — підкреслив дипломат. — Необхідна зустріч на рівні лідерів".

Керівник МЗС окремо акцентував, що попри поточні труднощі та паузу у переговорному процесі, Сполучені Штати не втрачають статусу головного та стратегічного партнера у врегулюванні цього масштабного конфлікту.

Водночас він додав, що європейські країни мають вагомі важелі впливу і могли б значно активніше долучитися до розв'язання ключових блоків питань.

"Європа могла б посилити свою роль у вирішенні окремих питань, — переконаний Сибіга, окреслюючи потенційні напрямки залучення європейських партнерів, — від припинення вогню до гуманітарних ініціатив".

Наразі українська сторона продовжує консультації із союзниками щодо формування нового порядку денного та підготовки умов для можливого саміту глав держав.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Європейському Союзі заявили, що будь-які майбутні домовленості про обмеження української армії мають однаково стосуватися й Росії. Про це сказала очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас, коментуючи можливі умови завершення війни в Україні.



