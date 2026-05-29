Трехсторонние переговоры на паузе: МИД Украины настаивает на встрече лидеров США, Украины и РФ

Недилько Ксения
Трехсторонний формат переговоров с участием дипломатических миссий Украины, Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации полностью исчерпал свой потенциал. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, отметив необходимость перевода диалога на самый высокий уровень для достижения реальных результатов.
Трамп, Зеленский и Путин
По информации главы внешнеполитического ведомства, дипломатические усилия под эгидой Вашингтона фактически остановлены, поскольку Кремль продолжает занимать абсолютно неконструктивную и деструктивную позицию.
Глава МИД отдельно акцентировал, что, несмотря на текущие трудности и паузу в переговорном процессе, Соединенные Штаты не теряют статуса главного и стратегического партнера в урегулировании этого масштабного конфликта.
В то же время он добавил, что европейские страны имеют веские рычаги влияния и могли бы гораздо активнее приобщиться к решению ключевых блоков вопросов.
В настоящее время украинская сторона продолжает консультации с союзниками по формированию новой повестки дня и подготовке условий для возможного саммита глав государств.
Об этом сказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас, комментируя возможные условия завершения войны в Украине.