Трехсторонние переговоры на паузе: МИД Украины настаивает на встрече лидеров США, Украины и РФ

Трехсторонний формат переговоров с участием дипломатических миссий Украины, Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации полностью исчерпал свой потенциал. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, отметив необходимость перевода диалога на самый высокий уровень для достижения реальных результатов.

Трамп, Зеленский и Путин

По информации главы внешнеполитического ведомства, дипломатические усилия под эгидой Вашингтона фактически остановлены, поскольку Кремль продолжает занимать абсолютно неконструктивную и деструктивную позицию.

"Можно констатировать, что трехсторонний формат на уровне делегаций достиг предела результативности, – подчеркнул дипломат. — Необходима встреча на уровне лидеров".

Глава МИД отдельно акцентировал, что, несмотря на текущие трудности и паузу в переговорном процессе, Соединенные Штаты не теряют статуса главного и стратегического партнера в урегулировании этого масштабного конфликта.

В то же время он добавил, что европейские страны имеют веские рычаги влияния и могли бы гораздо активнее приобщиться к решению ключевых блоков вопросов.

"Европа могла бы усилить свою роль в решении отдельных вопросов, — убежден Сибига, очерчивая потенциальные направления привлечения европейских партнеров, — от прекращения огня до гуманитарных инициатив".

В настоящее время украинская сторона продолжает консультации с союзниками по формированию новой повестки дня и подготовке условий для возможного саммита глав государств.

