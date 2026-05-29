logo

BTC/USD

73016

ETH/USD

1999.58

USD/UAH

44.27

EUR/UAH

51.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Трехсторонние переговоры на паузе: МИД Украины настаивает на встрече лидеров США, Украины и РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Трехсторонние переговоры на паузе: МИД Украины настаивает на встрече лидеров США, Украины и РФ

Дипломатический тупик: Андрей Сибига заявил о исчерпании трехстороннего формата делегаций и призвал к саммиту лидеров

29 мая 2026, 16:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Трехсторонний формат переговоров с участием дипломатических миссий Украины, Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации полностью исчерпал свой потенциал. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, отметив необходимость перевода диалога на самый высокий уровень для достижения реальных результатов.

Трехсторонние переговоры на паузе: МИД Украины настаивает на встрече лидеров США, Украины и РФ

Трамп, Зеленский и Путин

По информации главы внешнеполитического ведомства, дипломатические усилия под эгидой Вашингтона фактически остановлены, поскольку Кремль продолжает занимать абсолютно неконструктивную и деструктивную позицию.

"Можно констатировать, что трехсторонний формат на уровне делегаций достиг предела результативности, – подчеркнул дипломат. — Необходима встреча на уровне лидеров".

Глава МИД отдельно акцентировал, что, несмотря на текущие трудности и паузу в переговорном процессе, Соединенные Штаты не теряют статуса главного и стратегического партнера в урегулировании этого масштабного конфликта.

В то же время он добавил, что европейские страны имеют веские рычаги влияния и могли бы гораздо активнее приобщиться к решению ключевых блоков вопросов.

"Европа могла бы усилить свою роль в решении отдельных вопросов, — убежден Сибига, очерчивая потенциальные направления привлечения европейских партнеров, — от прекращения огня до гуманитарных инициатив".

В настоящее время украинская сторона продолжает консультации с союзниками по формированию новой повестки дня и подготовке условий для возможного саммита глав государств.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Европейском Союзе заявили, что любые будущие договоренности об ограничении украинской армии должны все равно относиться и к России. Об этом сказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас, комментируя возможные условия завершения войны в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости