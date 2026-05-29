Кит Келлог сделал прогноз для украинской армии и Европы
НОВОСТИ

Кит Келлог сделал прогноз для украинской армии и Европы

Заявление на Черноморском форуме безопасности: эксспецпосланник США назвал ВСУ сильнейшей армией Европы

29 мая 2026, 18:32
Недилько Ксения

Вооруженные Силы Украины на сегодняшний день являются мощной военной силой на европейском континенте и одной из лучших армий планеты. Такую высокую оценку способностям украинской армии дал бывший специальный посланник президента США в Украине, отставной генерал Кит Келлог во время выступления на престижном Черноморском форуме безопасности.

Американский военный стратег обратил особое внимание на уникальные навыки украинских защитников и их умение мгновенно приспособиться к вызовам современной войны.

"Когда мы смотрим на то, что делает Украина на уровне армии – это сильнейшая армия в Европе, – подчеркнул генерал, – одна из сильнейших в мире в соответствии с опытом и использованием технологий".

Келлог отметил, что европейские столицы с каждым днем все яснее начинают понимать и принимать тот факт, что архитектура будущей системы безопасности всего континента невозможна без ключевой роли Украины.

Он выразил уверенность, что после завершения боевых действий у страны будет колоссальный политический и оборонный авторитет, который позволит ей диктовать новые стандарты на международной арене.

"Украина в будущем будет очень сильным государством и важным игроком на европейской арене", — акцентировал бывший дипломат.

Резюмируя свое выступление, американский генерал добавил, что в Вашингтоне отчетливо видят огромный внутренний потенциал Украины. По мнению Белого дома и военно-политического руководства США, при должной поддержке украинское государство способно уверенно трансформироваться в одного из главных и влиятельных лидеров обновленной Европы.

Напомним , портал "Комментарии" писал , что трехсторонний формат переговоров с участием дипломатических миссий Украины, Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации полностью исчерпал свой потенциал. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, отметив необходимость перевода диалога на самый высокий уровень для достижения реальных результатов.



