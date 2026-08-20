Кислиця назвав справжню причину, чому Путін саме зараз відмовляється від переговорів

Російський диктатор Володимир Путін наразі не зацікавлений у проведенні мирних переговорів з Україною, оскільки може розраховувати на погіршення ситуації для українців узимку. Таку оцінку висловив перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Сергій Кислиця в інтерв’ю "Укрінформу" пояснив, як Кремль оцінює перспективи війни. За словами Кислиці, Путін може вважати, що з настанням холодного сезону Україна опиниться у складнішому становищі, а тому матиме очільник Кремля менше стимулів погоджуватися на переговори.

"У Путіна тепер немає жодного бажання сідати за стіл переговорів, а після початку зими і до її кінця, тобто до середини березня, у нього буде ще менше мотивації", — заявив Кислиця.

На думку представника Офісу президента, російське керівництво може розраховувати на те, що українське суспільство не витримає наступної зими через наслідки війни. Саме тому Москва може намагатися затягувати бойові дії замість пошуку компромісу.

Водночас Україна не відмовляється від дипломатичного шляху завершення війни. Кислиця наголосив, що переговорна робота має тривати незалежно від позиції Кремля.

"Дипломатія має працювати за будь-яких обставин, тому що наші опоненти й вороги намагаються насадити в різних столицях світу думку, що саме українці не хочуть покласти край війні й прагнуть ескалації", — сказав Кислиця.

Дипломат пояснив, що Київ продовжує демонструвати міжнародним партнерам готовність до діалогу. Україна готова обговорювати можливі варіанти завершення війни зі Сполученими Штатами, пояснювати свою позицію та вести переговори з російською стороною. Як зауважив Кислиця, Київ має й надалі чітко демонструвати готовність до припинення бойових дій, але водночас відстоювати власні інтереси та безпеку.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін заговорив про кінець війни. Дав наказ готуватися до масового повернення окупантів.

Також "Коментарі" писали, що Кислиця розкрив пропозиції України для США щодо закінчення війни проти РФ.