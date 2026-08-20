Кислица назвал истинную причину, почему Путин именно сейчас отказывается от переговоров

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Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в проведении мирных переговоров с Украиной, поскольку может рассчитывать на ухудшение ситуации для украинцев зимой. Такую оценку высказал первый замруководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Сергей Кислица в интервью "Укринформу" объяснил, как Кремль оценивает перспективы войны. По словам Кислицы, Путин может считать, что с наступлением холодного сезона Украина окажется в более сложном положении, а потому у главы Кремля будет меньше стимулов соглашаться на переговоры.
По мнению представителя Офиса президента, российское руководство может рассчитывать на то, что украинское общество не выдержит следующей зимой из-за последствий войны. Именно поэтому Москва может пытаться затягивать боевые действия вместо поиска компромисса.
В то же время, Украина не отказывается от дипломатического пути завершения войны. Кислица подчеркнул, что переговорная работа должна продолжаться вне зависимости от позиции Кремля.
Дипломат объяснил, что Киев продолжает демонстрировать международным партнерам готовность к диалогу. Украина готова обсуждать возможные варианты завершения войны с Соединенными Штатами, разъяснять свою позицию и вести переговоры с российской стороной. Как отметил Кислица, Киев должен и дальше четко демонстрировать готовность к прекращению боевых действий, но в то же время отстаивать собственные интересы и безопасность.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин заговорил о конце войны. Дал приказ готовиться к массовому возвращению окупантов.
Также "Комментарии" писали, что Кислица раскрыл предложения Украины для США по окончании войны против РФ.