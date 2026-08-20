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Кислица назвал истинную причину, почему Путин именно сейчас отказывается от переговоров

Сергей Кислица объяснил, почему Путин отказывается от мирных переговоров и на что рассчитывает Кремль зимой.

20 августа 2026, 20:10
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Автор:
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в проведении мирных переговоров с Украиной, поскольку может рассчитывать на ухудшение ситуации для украинцев зимой. Такую оценку высказал первый замруководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица.

Кислица назвал истинную причину, почему Путин именно сейчас отказывается от переговоров

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Сергей Кислица в интервью "Укринформу" объяснил, как Кремль оценивает перспективы войны. По словам Кислицы, Путин может считать, что с наступлением холодного сезона Украина окажется в более сложном положении, а потому у главы Кремля будет меньше стимулов соглашаться на переговоры.

"У Путина теперь нет никакого желания садиться за стол переговоров, а после начала зимы и до ее конца, то есть к середине марта, у него будет еще меньше мотивации", – заявил Кислица.

По мнению представителя Офиса президента, российское руководство может рассчитывать на то, что украинское общество не выдержит следующей зимой из-за последствий войны. Именно поэтому Москва может пытаться затягивать боевые действия вместо поиска компромисса.

В то же время, Украина не отказывается от дипломатического пути завершения войны. Кислица подчеркнул, что переговорная работа должна продолжаться вне зависимости от позиции Кремля.

"Дипломатия должна работать при любых обстоятельствах, потому что наши оппоненты и враги пытаются насадить в разных столицах мира мнение, что именно украинцы не хотят покончить с войной и стремятся к эскалации", — сказал Кислица.

Дипломат объяснил, что Киев продолжает демонстрировать международным партнерам готовность к диалогу. Украина готова обсуждать возможные варианты завершения войны с Соединенными Штатами, разъяснять свою позицию и вести переговоры с российской стороной. Как отметил Кислица, Киев должен и дальше четко демонстрировать готовность к прекращению боевых действий, но в то же время отстаивать собственные интересы и безопасность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин заговорил о конце войны. Дал приказ готовиться к массовому возвращению окупантов.

Также "Комментарии" писали, что Кислица раскрыл предложения Украины для США по окончании войны против РФ.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4155936-sergij-kislica-persij-zastupnik-golovi-ofisu-prezidenta.html
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