Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі керівник Офіса Президента України Кирило Буданов проаналізував геополітичне становище країни-агресора та окреслив пріоритети для перемоги України.

Кирило Буданов у Давосі: Китай фактично поглинає Російську Федерацію через її слабкість

За словами Буданова, багаторічна пропаганда Кремля про "загрозу НАТО" стала для РФ пасткою, яка призвела до повної залежності від Східного сусіда.

"Щодо самої Росії, то її 12-річна риторика про “загрозу НАТО” залишається основним виправданням агресії. Проте за цей час росіяни самі загнали себе в іншу пастку. Що сильнішим ставав санкційний тиск, то більше Росія йшла в руки Китаю. Зараз ми бачимо фактичне поглинання Російської Федерації Китаєм", — підкреслив він.

Очільник ОПУ зауважив, що хоча Пекін наразі не надає Москві пряму військову допомогу, він максимально використовує вразливість РФ:

"Так, Пекін не передав Росії жодної одиниці готового озброєння – це факт. Проте вони майстерно використовують слабкість Росії, поглинаючи її економічно та посилюючи свій політичний вплив. Росіяни це розуміють, і їм від цього боляче".

Говорячи про стратегію України, Кирило Буданов наголосив на необхідності повної консолідації зусиль для досягнення сталого миру.

"Наше завдання – акумулювати всі сили, мобілізуватися і довести справу до кінця. Нам потрібен не просто фінал війни, а мир, гарантії безпеки й чіткий план відбудови України", — підсумував керівник ОПУ.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що мирні переговори щодо завершення війни неможливі без безпосередньої участі України, а будь-який діалог із Росією не може вестися з позиції слабкості. Саме тому для Києва життєво важливо зберігати внутрішню згуртованість і продовжувати отримувати всебічну підтримку від міжнародних партнерів — як у військовій, так і в політичній площині.