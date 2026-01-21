Рубрики
Недилько Ксения
Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі керівник Офіса Президента України Кирило Буданов проаналізував геополітичне становище країни-агресора та окреслив пріоритети для перемоги України.
Кирило Буданов у Давосі: Китай фактично поглинає Російську Федерацію через її слабкість
За словами Буданова, багаторічна пропаганда Кремля про "загрозу НАТО" стала для РФ пасткою, яка призвела до повної залежності від Східного сусіда.
Очільник ОПУ зауважив, що хоча Пекін наразі не надає Москві пряму військову допомогу, він максимально використовує вразливість РФ:
Говорячи про стратегію України, Кирило Буданов наголосив на необхідності повної консолідації зусиль для досягнення сталого миру.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Буданов зазначив, що нині Україна переживає найжорстокішу війну з часів 1945 року та висловив надію, що країна вже наближається до вирішального переломного моменту.
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що мирні переговори щодо завершення війни неможливі без безпосередньої участі України, а будь-який діалог із Росією не може вестися з позиції слабкості. Саме тому для Києва життєво важливо зберігати внутрішню згуртованість і продовжувати отримувати всебічну підтримку від міжнародних партнерів — як у військовій, так і в політичній площині.