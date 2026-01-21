Рубрики
Недилько Ксения
Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов проанализировал геополитическое положение страны-агрессора и обозначил приоритеты для победы Украины.
Кирилл Буданов в Давосе: Китай фактически поглощает Российскую Федерацию из-за ее слабости
По словам Буданова, многолетняя пропаганда Кремля об "угрозе НАТО" стала для РФ ловушкой, приведшей к полной зависимости от Восточного соседа.
Глава ОПУ отметил, что хотя Пекин пока не оказывает Москве прямую военную помощь, он максимально использует уязвимость РФ:
Говоря о стратегии Украины, Кирилл Буданов отметил необходимость полной консолидации усилий для достижения устойчивого мира.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Буданов отметил, что сейчас Украина переживает самую жестокую войну со времен 1945 года и выразил надежду, что страна уже близится к решающему переломному моменту.
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что мирные переговоры по завершению войны невозможны без непосредственного участия Украины, а любой диалог с Россией не может вестись с позиции слабости. Поэтому для Киева жизненно важно сохранять внутреннюю сплоченность и продолжать получать всестороннюю поддержку от международных партнеров — как в военной, так и в политической плоскости.