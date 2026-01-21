Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов проанализировал геополитическое положение страны-агрессора и обозначил приоритеты для победы Украины.

Кирилл Буданов в Давосе: Китай фактически поглощает Российскую Федерацию из-за ее слабости

По словам Буданова, многолетняя пропаганда Кремля об "угрозе НАТО" стала для РФ ловушкой, приведшей к полной зависимости от Восточного соседа.

"Что касается самой России, то ее 12-летняя риторика об угрозе НАТО остается основным оправданием агрессии. Однако за это время россияне сами загнали себя в другую ловушку. Чем сильнее становилось санкционное давление, тем больше Россия шла в руки Китая. Сейчас мы видим фактическое поглощение Российской Федерации Китаем", – подчеркнул он.

Глава ОПУ отметил, что хотя Пекин пока не оказывает Москве прямую военную помощь, он максимально использует уязвимость РФ:

"Да, Пекин не передал России ни одной единицы готового вооружения – это факт. Однако они искусно используют слабость России, поглощая ее экономически и усиливая свое политическое влияние. Россияне это понимают и им от этого больно".

Говоря о стратегии Украины, Кирилл Буданов отметил необходимость полной консолидации усилий для достижения устойчивого мира.

"Наша задача – аккумулировать все силы, мобилизоваться и довести дело до конца. Нам нужен не просто финал войны, а мир, гарантии безопасности и четкий план восстановления Украины", — подытожил руководитель ОПУ.

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что мирные переговоры по завершению войны невозможны без непосредственного участия Украины, а любой диалог с Россией не может вестись с позиции слабости. Поэтому для Киева жизненно важно сохранять внутреннюю сплоченность и продолжать получать всестороннюю поддержку от международных партнеров — как в военной, так и в политической плоскости.