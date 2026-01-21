logo_ukra

Буданов категорично висловився про переговори з Росією: озвучено жорстку умову
НОВИНИ

Буданов категорично висловився про переговори з Росією: озвучено жорстку умову

Буданов зазначив, що нині Україна переживає найжорстокішу війну з часів 1945 року та висловив надію, що країна вже наближається до вирішального переломного моменту

21 січня 2026, 14:05
Автор:
Клименко Елена

Мирні переговори щодо завершення війни неможливі без безпосередньої участі України, а будь-який діалог із Росією не може вестися з позиції слабкості. Саме тому для Києва життєво важливо зберігати внутрішню згуртованість і продовжувати отримувати всебічну підтримку від міжнародних партнерів — як у військовій, так і в політичній площині. Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов у своєму дописі в мережі.

Буданов категорично висловився про переговори з Росією: озвучено жорстку умову

Фото: з відкритих джерел

Він наголосив, що країна нині перебуває в умовах найкривавішого збройного протистояння з часів завершення Другої світової війни. Водночас посадовець висловив обережну надію, що держава поступово наближається до визначального етапу.

"Ми рухаємося вперед, і хоча було б неправдою обіцяти, що мир настане вже завтра, зусилля для цього докладаються величезні. Якщо потрібно чітко окреслити ситуацію, у якій ми перебуваємо зараз, я б використав термін „стриманий оптимізм“", — зазначив Буданов. 

За його словами, попри поширену думку, що Україна лише виборює місце за столом переговорів, насправді Київ уже є повноцінним учасником перемовного процесу. Зокрема, триває активна робота з представниками команди президента США Дональда Трампа.

Очільник ОП підкреслив, що будь-які переговори з Москвою можливі лише за умови сили та консолідації союзників.

"Розуміємо, що зі слабкої позиції говорити з Росією неможливо. Тому нам критично необхідна подальша єдність і допомога партнерів: від озброєння до політичного впливу громад. Чвари між партнерами лише грають на руку ворогу", — застеріг він.

Окремо Буданов звернув увагу на роль Китаю, який, за його словами, активно користується ослабленням Росії, поступово посилюючи економічний і політичний контроль над нею. Кремль усвідомлює ці процеси, однак не здатен їм протидіяти.

"Наше завдання — акумулювати всі сили, мобілізуватися і довести справу до кінця. Нам потрібен не просто фінал війни, а мир, гарантії безпеки й чіткий план відбудови України", — підсумував Буданов. 

Портал "Коментарі" вже писав, що спеціальний представник США Стів Віткофф відмовився прямо засуджувати масовані удари Росії по цивільній та критичній інфраструктурі України, зокрема по Києву. Натомість американський посадовець наполягає на тезі, що Кремль нібито зацікавлений у досягненні миру.



