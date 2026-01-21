Буданов категорично висловився про переговори з Росією: озвучено жорстку умову

Мирні переговори щодо завершення війни неможливі без безпосередньої участі України, а будь-який діалог із Росією не може вестися з позиції слабкості. Саме тому для Києва життєво важливо зберігати внутрішню згуртованість і продовжувати отримувати всебічну підтримку від міжнародних партнерів — як у військовій, так і в політичній площині. Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов у своєму дописі в мережі.

Фото: з відкритих джерел

Він наголосив, що країна нині перебуває в умовах найкривавішого збройного протистояння з часів завершення Другої світової війни. Водночас посадовець висловив обережну надію, що держава поступово наближається до визначального етапу.

"Ми рухаємося вперед, і хоча було б неправдою обіцяти, що мир настане вже завтра, зусилля для цього докладаються величезні. Якщо потрібно чітко окреслити ситуацію, у якій ми перебуваємо зараз, я б використав термін „стриманий оптимізм“", — зазначив Буданов.

За його словами, попри поширену думку, що Україна лише виборює місце за столом переговорів, насправді Київ уже є повноцінним учасником перемовного процесу. Зокрема, триває активна робота з представниками команди президента США Дональда Трампа.

Очільник ОП підкреслив, що будь-які переговори з Москвою можливі лише за умови сили та консолідації союзників.

"Розуміємо, що зі слабкої позиції говорити з Росією неможливо. Тому нам критично необхідна подальша єдність і допомога партнерів: від озброєння до політичного впливу громад. Чвари між партнерами лише грають на руку ворогу", — застеріг він.

Окремо Буданов звернув увагу на роль Китаю, який, за його словами, активно користується ослабленням Росії, поступово посилюючи економічний і політичний контроль над нею. Кремль усвідомлює ці процеси, однак не здатен їм протидіяти.

"Наше завдання — акумулювати всі сили, мобілізуватися і довести справу до кінця. Нам потрібен не просто фінал війни, а мир, гарантії безпеки й чіткий план відбудови України", — підсумував Буданов.

