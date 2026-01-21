logo_ukra

Війна з Росією У Трампа прямо підтримали бомбардування Києва Путіним: шокуюча заява
НОВИНИ

У Трампа прямо підтримали бомбардування Києва Путіним: шокуюча заява

Віткофф утримався від засудження атак РФ на енергетику

21 січня 2026, 13:40
Автор:
Клименко Елена

Спеціальний представник США Стів Віткофф відмовився прямо засуджувати масовані удари Росії по цивільній та критичній інфраструктурі України, зокрема по Києву. Натомість американський посадовець наполягає на тезі, що Кремль нібито зацікавлений у досягненні миру.

У Трампа прямо підтримали бомбардування Києва Путіним: шокуюча заява

Таку позицію Віткофф озвучив в ефірі Bloomberg TV. У своєму коментарі він знову заявив, що російський президент Володимир Путін прагне мирної угоди, попри відсутність реальних кроків, які б це підтверджували.

Під час інтерв’ю Віткофф уникнув прямої оцінки російських атак на українську інфраструктуру. Йдеться про удари, внаслідок яких частина Києва залишилася без води, тепла та електроенергії в умовах зимових морозів.

Коментуючи ситуацію, він обмежився загальною фразою: "Вони воюють, вони стріляють один в одного", фактично не визнавши відповідальність Росії за гуманітарні наслідки обстрілів.

Нагадаємо, в ніч проти 20 січня російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі столиці. Внаслідок атаки близько половини Києва залишилося без опалення, а на Лівому березі майже повністю зникло водопостачання.

Спочатку повідомлялося, що без тепла опинилися майже шість тисяч житлових будинків. До вечора комунальникам вдалося відновити опалення більш ніж у 1600 будинках, однак близько чотирьох тисяч осель і надалі залишаються без тепла. Водопостачання вдалося відновити, але енергетична ситуація в місті залишається складною.

Зараз Київ живе переважно за аварійними графіками відключень електроенергії. За словами енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва, мешканці столиці сумарно можуть залишатися без стабільного електропостачання до 20 годин на добу через серйозні пошкодження енергосистеми.

Як вже писали "Коментарі", сенатор-республіканець зі США Том Тілліс жорстко висловився щодо російського диктатора Володимира Путіна, назвавши його брехуном і вбивцею. Американський політик наголосив, що довіряти очільнику Кремля не можна за жодних обставин, а всі його заяви потребують ретельної перевірки.



