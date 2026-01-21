У Трампа прямо поддержали бомбардировки Киева Путиным: шокирующее заявление

Специальный представитель США Стив Виткофф отказался прямо осуждать массированные удары России по гражданской и критической инфраструктуре Украины, в частности, по Киеву. А американское чиновник настаивает на тезисе, что Кремль якобы заинтересован в достижении мира.

Фото: из открытых источников

Такую позицию Виткофф озвучил в эфире Bloomberg TV. В своем комментарии он вновь заявил, что российский президент Владимир Путин стремится к мирному соглашению, несмотря на отсутствие реальных шагов, подтверждающих это.

Во время интервью Виткофф ушел от прямой оценки российских атак на украинскую инфраструктуру. Речь идет об ушибах, в результате которых часть Киева осталась без воды, тепла и электроэнергии в условиях зимних морозов.

Комментируя ситуацию, он ограничился общей фразой: "Они воюют, они стреляют друг в друга", фактически не признав ответственность России за гуманитарные последствия обстрелов.

Напомним, в ночь на 20 января российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по энергетической инфраструктуре столицы. В результате атаки около половины Киева осталось без отопления, а на Левом берегу почти полностью исчезло водоснабжение.

Сначала сообщалось, что без тепла оказались около шести тысяч жилых домов. К вечеру коммунальщикам удалось восстановить отопление более чем в 1600 домах, однако около четырех тысяч домов и дальше остаются без тепла. Водоснабжение удалось восстановить, но энергетическая ситуация в городе остается сложной.

Сейчас Киев живет преимущественно по аварийным графикам отключения электроэнергии. По словам энергетического эксперта Станислава Игнатьева, жители столицы суммарно могут оставаться без стабильного электроснабжения до 20 часов в сутки из-за серьезных повреждений энергосистемы.

Как уже писали "Комментарии", сенатор-республиканец из США Том Тиллис жестко высказался в отношении российского диктатора Владимира Путина, назвав его лжецом и убийцей. Американский политик подчеркнул, что доверять главе Кремля нельзя ни при каких обстоятельствах, а все его заявления нуждаются в тщательной проверке.