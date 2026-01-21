logo

Буданов категорически высказался о переговорах с Россией: озвучено жесткое условие
Буданов категорически высказался о переговорах с Россией: озвучено жесткое условие

Буданов отметил, что сейчас Украина переживает жесточайшую войну со времен 1945 года и выразил надежду, что страна уже приближается к решающему переломному моменту.

21 января 2026, 14:05
Автор:
Клименко Елена

Мирные переговоры о завершении войны невозможны без непосредственного участия Украины, а любой диалог с Россией не может вестись с позиции слабости. Поэтому для Киева жизненно важно сохранять внутреннюю сплоченность и продолжать получать всестороннюю поддержку от международных партнеров — как в военной, так и в политической плоскости. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов в своем сообщении в сети.

Буданов категорически высказался о переговорах с Россией: озвучено жесткое условие

Фото: из открытых источников

Он отметил, что страна сейчас находится в условиях самого кровавого вооруженного противостояния со времен завершения Второй мировой войны. В то же время, чиновник выразил осторожную надежду, что государство постепенно приближается к определяющему этапу.

"Мы двигаемся вперед, и хотя было бы ложью обещать, что мир наступит уже завтра, усилия для этого прилагаются огромные. Если нужно четко очертить ситуацию, в которой мы находимся сейчас, я бы использовал термин сдержанный оптимизм", — отметил Буданов.

По его словам, несмотря на распространенное мнение, что Украина только борется за столом переговоров, на самом деле Киев уже является полноценным участником переговорного процесса. В частности, идет активная работа с представителями команды президента США Дональда Трампа.

Глава ОП подчеркнул, что любые переговоры с Москвой возможны только при условии силы и консолидации союзников.

Понимаем, что со слабой позиции говорить с Россией невозможно. Поэтому нам критически необходимо дальнейшее единство и помощь партнеров: от вооружения до политического влияния общин. Распри между партнерами только играют на руку врагу", — предостерег он.

Отдельно Буданов обратил внимание на роль Китая, который, по его словам, активно пользуется ослаблением России, постепенно усиливая экономический и политический контроль над ней. Кремль понимает эти процессы, но не способен им противодействовать.

"Наша задача – аккумулировать все силы, мобилизоваться и довести дело до конца. Нам нужен не просто финал войны, а мир, гарантии безопасности и четкий план восстановления Украины", — подытожил Буданов.

Портал "Комментарии" уже писал, что специальный представитель США Стив Виткофф отказался прямо осуждать массированные удары России по гражданской и критической инфраструктуре Украины, в частности по Киеву. А американское чиновник настаивает на тезисе, что Кремль якобы заинтересован в достижении мира.



