Громадянська дружина російського військовослужбовця Михайла Хмильова заявила про можливі порушення під час проходження служби її партнером.

За її словами, чоловік, який служив у складі 24-го мотострілецького полку, мав серйозні проблеми зі здоров’ям, однак продовжував виконувати бойові завдання.

Вона стверджує, що під час служби він заразився гепатитом, а також мав металеві конструкції в нозі, що значно ускладнювало його фізичний стан. Попри це, за її словами, його не направляли на військово-лікарську комісію чи повноцінне обстеження.

Жінка зазначає, що військовослужбовець намагався домогтися списання за станом здоров’я, однак, за її словами, ці звернення були проігноровані.

Вона також заявляє, що його направили на штурмове завдання, незважаючи на медичні показання.

Останній раз, за її словами, чоловік виходив на зв’язок 17 березня 2026 року, повідомивши про відправлення у район населеного пункту Майський. Через два дні жінка почала самостійно шукати інформацію про його долю.

Згодом, за її словами, один із представників підрозділу повідомив, що група, у складі якої він перебував, могла загинути.

Водночас вона зазначає, що не втрачає надії на те, що чоловік може бути живим.

Громадський діяч Олексій Курочкін повідомив про ситуацію з військовим Дмитром Велiєвим

Громадський діяч Олексій Курочкін повідомив про ситуацію з військовим Дмитром Велiєвим, який, за його словами, залишився без належного лікування після кількох поранень. Згідно з оприлюдненою інформацією, перше поранення військовий отримав у серпні 2024 року. Після лікування він повернувся до зони бойових дій, де у березні 2025 року зазнав повторного поранення внаслідок розриву снаряда.

