Гражданская жена российского военнослужащего Михаила Хмылева заявила о возможных нарушениях при прохождении службы ее партнером.

Потери в армии РФ на войне против Украины

По ее словам, мужчина, служивший в составе 24-го мотострелкового полка, имел серьезные проблемы со здоровьем, однако продолжал выполнять боевые задания.

Она утверждает, что во время службы он заразился гепатитом, а также имел металлические конструкции в ноге, что значительно усложняло его физическое состояние. Несмотря на это, по ее словам, его не направляли на военно-врачебную комиссию или полноценное обследование.

Женщина отмечает, что военнослужащий пытался добиться списания по состоянию здоровья, однако, по ее словам, эти обращения были проигнорированы.

Она также заявляет, что его направили на штурмовую задачу, несмотря на медицинские показания.

Последний раз, по ее словам, мужчина выходил на связь 17 марта 2026, сообщив об отправке в район населенного пункта Майский. Через два дня женщина стала самостоятельно искать информацию о его судьбе.

Впоследствии, по ее словам, один из представителей подразделения сообщил, что группа, в составе которой он находился, могла погибнуть.

В то же время, она отмечает, что не теряет надежды на то, что мужчина может быть жив.

Общественный деятель Алексей Курочкин сообщил о ситуации с военным Дмитрием Велиевым, который, по его словам, остался без должного лечения после нескольких ранений. Согласно обнародованной информации, первое ранение военный получил в августе 2024 года. После лечения он вернулся в зону боевых действий, где в марте 2025 года получил повторное ранение в результате разрыва снаряда.

