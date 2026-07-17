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"Кинджали" більше не лякають: чому Росія різко скоротила використання гіперзвукових ракет

Українська розвідка розкрила, скільки "Кинджалів" залишилося у РФ та чому Кремль змушений економити одну зі своїх найдорожчих ракет

17 липня 2026, 10:25
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Кравцев Сергей

Росія суттєво скоротила застосування гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" під час атак на Україну. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони пояснюють це високою собівартістю виробництва та низькою ефективністю їхнього бойового використання.

"Кинджали" більше не лякають: чому Росія різко скоротила використання гіперзвукових ракет

Ракета Кинджал. Фото: з відкритих джерел

Розвідка повідомила, що нині на озброєнні російської армії перебуває близько ста ракет цього типу. Водночас плани виробництва на 2026 рік були переглянуті у бік скорочення – російський військово-промисловий комплекс планує виготовити не більше 60 "Кинджалів", або приблизно п'ять одиниць щомісяця.

За даними ГУР, попри наявність понад 40 літаків МіГ-31І/К, здатних застосовувати ці ракети, інтенсивність їхнього використання різко впала. Якщо раніше "Кинджали" регулярно використовувалися під час масованих атак, то цього року зафіксовано лише вісім випадків їхнього застосування – майже вчетверо менше, ніж раніше.

Українська розвідка вважає, що Кремль дедалі рідше використовує цей вид озброєння через невиправдано високу вартість виробництва та обмежену ефективність ураження цілей в умовах сучасної протиповітряної оборони.

Також у ГУР назвали підприємства, які залучені до виробництва "Кинджалів". Серед них – конструкторське бюро машинобудування в Коломні, підприємство "Радар ММС" у Санкт-Петербурзі та Державний науково-дослідний інститут машинобудування імені Бахірєва у Дзержинську. Саме ці заводи залишаються ключовими елементами російської програми виробництва гіперзвукових ракет.

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