"Кинжалы" больше не пугают: почему Россия резко сократила использование гиперзвуковых ракет

Россия существенно сократила применение гиперзвуковых аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" во время атак на Украину. В Главном управлении разведки Министерства обороны объясняют это высокой себестоимостью производства и низкой эффективностью боевого использования.

Ракета Кинжал. Фото: из открытых источников

Разведка сообщила, что в настоящее время на вооружении российской армии находятся около ста ракет этого типа. В то же время, планы производства на 2026 год были пересмотрены в сторону сокращения – российский военно-промышленный комплекс планирует изготовить не более 60 "Кинжалов", или примерно пять единиц ежемесячно.

По данным ГУР, несмотря на наличие более 40 самолетов МиГ-31И/К, способных использовать эти ракеты, интенсивность их использования резко упала. Если раньше "Кинжалы" регулярно использовались при массированных атаках, то в этом году зафиксировано лишь восемь случаев их применения — почти вчетверо меньше, чем раньше.

Украинская разведка считает, что Кремль все реже использует этот вид вооружения из-за неоправданно высокой стоимости производства и ограниченной эффективности поражения целей в условиях современной противовоздушной обороны.

Также в ГУР назвали предприятия, вовлеченные в производство "Кинжалов". Среди них – конструкторское бюро машиностроения в Коломне, предприятие "Радар ММС" в Санкт-Петербурге и Государственный научно-исследовательский институт машиностроения имени Бахирева в Дзержинске. Именно эти заводы остаются ключевыми элементами российской программы по производству гиперзвуковых ракет.

Читайте на портале "Комментарии" — Великобритания начала реализацию амбициозной оборонной программы Nightfall, в рамках которой страна впервые за более полувека создает собственную баллистическую ракету. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, главной целью проекта является скорейшее обеспечение Украины новым дальнобойным вооружением.