Британія готує ракетний сюрприз для Росії: яку зброю Київ отримає від Лондону вже у 2027 році

Велика Британія розпочала реалізацію амбітної оборонної програми Nightfall, у межах якої країна вперше за більш ніж пів століття створює власну балістичну ракету. Як повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, головною метою проєкту є якнайшвидше забезпечення України новим далекобійним озброєнням.

Велика Британія та Україна. Фото: з відкритих джерел

За інформацією агентства, Міністерство оборони Великої Британії вже уклало попередні контракти з кількома оборонними компаніями, які мають представити свої розробки. Після успішних випробувань буде визначено виробника серійних ракет. Очікується, що тестові пуски стартують протягом найближчих 12 місяців, а перші поставки Україні можуть розпочатися наприкінці 2027 року.

Заради прискорення програми британське оборонне відомство навіть переглянуло початкові технічні вимоги. Якщо раніше проєкт передбачав створення ракети дальністю понад 600 кілометрів із бойовою частиною масою 300 кілограмів, то після консультацій із виробниками характеристики були скориговані. Тепер ідеться про дальність до 500 кілометрів, бойову частину вагою 200 кілограмів і максимальну вартість однієї ракети близько одного мільйона доларів.

Нова зброя має запускатися з різних мобільних платформ, бути стійкою до засобів радіоелектронної боротьби та придатною для швидкого серійного виробництва – до десяти комплектів щомісяця.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив, що підтримка України залишається стратегічним пріоритетом Лондона. За його словами, інвестиції в нові оборонні технології мають не лише зміцнити безпеку самої Великої Британії, а й забезпечити Україні максимально сильні позиції як під час війни, так і після її завершення.

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