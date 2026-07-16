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Британия готовит ракетный сюрприз для России: какое оружие Киев получит от Лондона уже в 2027 году

Первые более чем за 50 лет британские баллистические ракеты могут оказаться в Украине уже в 2027 году

16 июля 2026, 15:30
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Кравцев Сергей

Великобритания начала реализацию амбициозной оборонной программы Nightfall, в рамках которой страна впервые за более полувека создает собственную баллистическую ракету. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, главной целью проекта является скорейшее обеспечение Украины новым дальнобойным вооружением.

Британия готовит ракетный сюрприз для России: какое оружие Киев получит от Лондона уже в 2027 году

Великобритания и Украина. Фото: из открытых источников

По информации агентства, Министерство обороны Великобритании уже заключило предварительные контракты с несколькими оборонными компаниями, которые должны представить свои разработки. После успешных испытаний будет определен производитель серийных ракет. Ожидается, что тестовые пуски стартуют в ближайшие 12 месяцев, а первые поставки Украине могут начаться в конце 2027 года.

Для ускорения программы британское оборонное ведомство даже пересмотрело начальные технические требования. Если ранее проект предусматривал создание ракеты дальностью более 600 км с боевой частью массой 300 кг, то после консультаций с производителями характеристики были скорректированы. Теперь речь идет о дальности до 500 километров, боевой части весом 200 килограммов и максимальной стоимости одной ракеты около одного миллиона долларов.

Новое оружие должно запускаться с разных мобильных платформ, быть устойчивым к радиоэлектронной борьбе и пригодным для быстрого серийного производства – до десяти комплектов ежемесячно.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что поддержка Украины остается стратегическим приоритетом Лондона. По его словам, инвестиции в новые оборонные технологии должны не только укрепить безопасность Великобритании, но и обеспечить Украине максимально сильные позиции как во время войны, так и после ее завершения.

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