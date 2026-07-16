Британия готовит ракетный сюрприз для России: какое оружие Киев получит от Лондона уже в 2027 году

Великобритания начала реализацию амбициозной оборонной программы Nightfall, в рамках которой страна впервые за более полувека создает собственную баллистическую ракету. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, главной целью проекта является скорейшее обеспечение Украины новым дальнобойным вооружением.

Великобритания и Украина. Фото: из открытых источников

По информации агентства, Министерство обороны Великобритании уже заключило предварительные контракты с несколькими оборонными компаниями, которые должны представить свои разработки. После успешных испытаний будет определен производитель серийных ракет. Ожидается, что тестовые пуски стартуют в ближайшие 12 месяцев, а первые поставки Украине могут начаться в конце 2027 года.

Для ускорения программы британское оборонное ведомство даже пересмотрело начальные технические требования. Если ранее проект предусматривал создание ракеты дальностью более 600 км с боевой частью массой 300 кг, то после консультаций с производителями характеристики были скорректированы. Теперь речь идет о дальности до 500 километров, боевой части весом 200 килограммов и максимальной стоимости одной ракеты около одного миллиона долларов.

Новое оружие должно запускаться с разных мобильных платформ, быть устойчивым к радиоэлектронной борьбе и пригодным для быстрого серийного производства – до десяти комплектов ежемесячно.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что поддержка Украины остается стратегическим приоритетом Лондона. По его словам, инвестиции в новые оборонные технологии должны не только укрепить безопасность Великобритании, но и обеспечить Украине максимально сильные позиции как во время войны, так и после ее завершения.

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