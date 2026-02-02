Кім пояснив, чому війна не може тривати роками

Керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що головним пріоритетом для України у війні з Росією має залишатися збереження життя людей, а не лише контроль над територіями. Про це він розповів в інтерв’ю The Independent.

Кім про ресурс України у війні

За словами Кіма, українське суспільство та армія перебувають у стані глибокого виснаження після років повномасштабної війни. Він наголосив, що демографічні та людські ресурси України обмежені, і це накладає жорсткі рамки на тривалість війни.

"У нас лише близько 40 мільйонів людей, і всі дуже втомлені. Наші солдати фізично та психологічно не можуть воювати чотири, п’ять чи десять років", — пояснив він.

Очільник Миколаївщини підкреслив, що перемога для України сьогодні — це не лише повернення тимчасово окупованих територій, а насамперед зупинка війни та отримання реальних, дієвих гарантій безпеки. Саме вони, на його думку, мають унеможливити нову агресію з боку Росії.

Кім додав, що стратегічна мета України — забезпечити майбутнім поколінням можливість жити в мирі та стабільності, так само, як це було до початку повномасштабного вторгнення РФ.

