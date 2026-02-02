Виробництво «Іскандерів» в рф злетіло утричі: завдяки кому

Російська федерація змогла втричі збільшити виробництво балістичних ракет 9М723 "Іскандер" завдяки масштабним поставкам компонентів з Китаю. Про це йдеться у дослідженні Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Російські ракети Іскандер

За оцінками аналітиків, у 2025 році російська оборонна промисловість вийшла на показник близько 50 ракет щомісяця, тоді як у період з лютого 2022-го до січня 2023 року РФ змогла виготовити лише 36 таких ракет загалом. Такий стрибок у виробництві став можливим насамперед через доступ до імпортних технологій, які Москва не здатна виготовляти самостійно у потрібних обсягах.

Ключову роль у цьому процесі відіграє Китай, який став основним постачальником товарів подвійного призначення для російського ВПК. Йдеться про комп’ютерні чіпи, промислові верстати, радари, сенсори та датчики, що безпосередньо використовуються у виробництві ракетного озброєння.

Окремо в CSIS звертають увагу на те, що на Китай припадає близько 70% імпорту перхлорату амонію до РФ — це критичний компонент твердого палива для балістичних ракет. Без нього серійне виробництво "Іскандерів" було б фактично неможливим.

Крім ракетної програми, з Китаю також постачаються корпуси безпілотників, літієві батареї та оптоволоконні кабелі, які росія активно використовує для нарощування виробництва ударних дронів.

Аналітики нагадують, що раніше з’являлася інформація про можливу участь Китаю у створенні перспективної російської ракети "Орєшнік". Водночас МЗС КНР офіційно заперечує будь-яку військово-технічну допомогу РФ, попри дедалі більше доказів зворотного.

