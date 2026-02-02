Производство «Искандеров» в России взлетело втрое: благодаря кому

Российская федерация смогла втрое увеличить производство баллистических ракет 9М723 "Искандер" благодаря масштабным поставкам компонентов из Китая. Об этом говорится в исследовании Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Российские ракеты Искандер

По оценкам аналитиков, в 2025 году российская оборонная промышленность вышла на показатель около 50 ракет ежемесячно, тогда как в период с февраля 2022 по январь 2023 года РФ смогла изготовить лишь 36 таких ракет в целом. Такой скачок в производстве стал возможным прежде всего из-за доступа к импортным технологиям, которые Москва не способна производить самостоятельно в нужных объемах.

Ключевую роль в этом процессе играет Китай , ставший основным поставщиком товаров двойного назначения для российского ВПК. Речь идет о компьютерных чипах, промышленных станках, радарах, сенсорах и датчиках, непосредственно используемых в производстве ракетного вооружения.

Отдельно в CSIS обращают внимание, что на Китай приходится около 70% импорта перхлората аммония в РФ — это критический компонент твердого топлива для баллистических ракет. Без него серийное производство "Искандеров" было бы практически невозможным.

Кроме ракетной программы, из Китая также поставляются корпуса беспилотников, литиевые батареи и оптоволоконные кабели, активно используемые россией для наращивания производства ударных дронов.

Аналитики напоминают, что ранее появлялась информация о возможном участии Китая в создании перспективной российской ракеты "Орешник". В то же время МИД КНР официально отрицает какую-либо военно-техническую помощь РФ, несмотря на все большее количество доказательств обратного.

