Ким объяснил, почему война не может длиться годами

Ткачова Марія
Руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что главным приоритетом для Украины в войне с Россией должно оставаться сохранение жизни людей, а не только контроль над территориями. Об этом он рассказал в интервью The Independent .
Ким про ресурс Украине в войне
По словам Кима, украинское общество и армия находятся в глубоком истощении после лет полномасштабной войны. Он подчеркнул, что демографические и человеческие ресурсы Украины ограничены, и это накладывает жесткие рамки на продолжительность войны.
"У нас всего около 40 миллионов человек, и все очень устали. Наши солдаты физически и психологически не могут воевать четыре, пять или десять лет", – объяснил он.
Глава Николаевщины подчеркнул, что победа для Украины сегодня — это не только возвращение временно оккупированных территорий, но, прежде всего, остановка войны и получение реальных, действенных гарантий безопасности. Именно они, по его мнению, должны сделать новую агрессию со стороны России.
Ким добавил, что стратегическая цель Украины — обеспечить будущим поколениям возможность жить в мире и стабильности, равно как это было до начала полномасштабного вторжения РФ.