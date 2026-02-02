Ким объяснил, почему война не может длиться годами

Руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что главным приоритетом для Украины в войне с Россией должно оставаться сохранение жизни людей, а не только контроль над территориями. Об этом он рассказал в интервью The Independent .

Ким про ресурс Украине в войне

По словам Кима, украинское общество и армия находятся в глубоком истощении после лет полномасштабной войны. Он подчеркнул, что демографические и человеческие ресурсы Украины ограничены, и это накладывает жесткие рамки на продолжительность войны.

"У нас всего около 40 миллионов человек, и все очень устали. Наши солдаты физически и психологически не могут воевать четыре, пять или десять лет", – объяснил он.

Глава Николаевщины подчеркнул, что победа для Украины сегодня — это не только возвращение временно оккупированных территорий, но, прежде всего, остановка войны и получение реальных, действенных гарантий безопасности. Именно они, по его мнению, должны сделать новую агрессию со стороны России.

Ким добавил, что стратегическая цель Украины — обеспечить будущим поколениям возможность жить в мире и стабильности, равно как это было до начала полномасштабного вторжения РФ.

