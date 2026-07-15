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Ким далі Путін зібрався воювати з Україною: у США попередили про тривожну тенденцію

Втрати армії РФ вже перевищили темпи набору контрактників, а Кремлю доводиться знижувати вимоги до новобранців та шукати поповнення на окупованих територіях

15 липня 2026, 07:35
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Кравцев Сергей

Російська армія зіткнулася з серйозною кадровою проблемою: темпи набору військовослужбовців за контрактом вже не дозволяють компенсувати втрати, що стрімко зростають, на війні проти України. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), посилаючись на дані української зовнішньої розвідки.

Ким далі Путін зібрався воювати з Україною: у США попередили про тривожну тенденцію

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За інформацією Служби зовнішньої розвідки України, на початок липня Міністерство оборони РФ змогло набрати близько 195 тисяч контрактників – менше половини від запланованих на 2026 рік 409 тисяч осіб. Середньодобовий показник вербування також знизився: якщо у 2024 році він становив близько 1200 осіб на день, то зараз упав приблизно до 1090 осіб.

Щоб заповнити нестачу особового складу, Кремль змушений пом'якшувати медичні вимоги до кандидатів та активніше залучати студентів, іноземних громадян, а також мешканців тимчасово окупованих українських територій.

В ISW зазначають, що причина кадрової кризи – колосальні втрати російської армії. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що лише на Донеччині російські війська втрачають понад 400 осіб на кожен квадратний кілометр захопленої території. За власними підрахунками аналітиків ISW, у червні цей показник на рівні всього театру бойових дій був ще вищим.

Експерти наголошують, що незалежно від методики підрахунку тенденція залишається незмінною: Росія сплачує надзвичайно високу ціну за мінімальні тактичні успіхи. За оцінкою інституту, ще з березня 2026 року рівень втрат перевищив темпи поповнення армії, а без оголошення нової масштабної мобілізації Кремлю все складніше підтримуватиме чисельність військ на фронті.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-july-14-2026/
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