Кем дальше Путин собрался воевать с Украиной: в США предупредили о тревожной тенденции

Российская армия столкнулась с серьезной кадровой проблемой: темпы набора военнослужащих по контракту уже не позволяют компенсировать стремительно растущие потери на войне против Украины. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), ссылаясь на данные украинской внешней разведки.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По информации Службы внешней разведки Украины, к началу июля Министерство обороны РФ смогло набрать около 195 тысяч контрактников – менее половины от запланированных на 2026 год 409 тысяч человек. Среднесуточный показатель вербовки также снизился: если в 2024 году он составлял около 1200 человек в день, то сейчас упал примерно до 1090.

Чтобы восполнить нехватку личного состава, Кремль вынужден смягчать медицинские требования к кандидатам и активнее привлекать студентов, иностранных граждан, а также жителей временно оккупированных украинских территорий.

В ISW отмечают, что причина кадрового кризиса – колоссальные потери российской армии. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что только в Донецкой области российские войска теряют более 400 человек на каждый квадратный километр захваченной территории. По собственным подсчетам аналитиков ISW, в июне этот показатель на уровне всего театра боевых действий был еще выше.

Эксперты подчеркивают, что независимо от методики подсчета тенденция остается неизменной: Россия платит чрезвычайно высокую цену за минимальные тактические успехи. По оценке института, еще с марта 2026 года уровень потерь превысил темпы пополнения армии, а без объявления новой масштабной мобилизации Кремлю будет все сложнее поддерживать численность войск на фронте.

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