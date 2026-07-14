logo

BTC/USD

62783

ETH/USD

1796.75

USD/UAH

44.67

EUR/UAH

51.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Новая ловушка Москвы: на Западе объяснили, почему Путин может согласиться на перемирие
commentss НОВОСТИ Все новости

Новая ловушка Москвы: на Западе объяснили, почему Путин может согласиться на перемирие

Авторы влиятельного американского журнала считают, что Кремль использует переговоры в качестве инструмента войны, а настоящей целью остается подчинение Украины

14 июля 2026, 15:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Любое будущее прекращение огня между Украиной и Россией не будет гарантировать завершение войны, если Кремль не откажется от своих стратегических целей. К такому выводу пришли авторы журнала Foreign Affairs, анализируя опыт Минских договоренностей 2014-2015 годов и нынешнюю политику Владимира Путина.

Новая ловушка Москвы: на Западе объяснили, почему Путин может согласиться на перемирие

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По мнению аналитиков, российский лидер традиционно рассматривает дипломатию не как путь к миру, а как продолжение войны другими методами. Во время Минского процесса Москва, как утверждают авторы, пыталась выиграть время, ослабить международную поддержку Украины и спровоцировать внутренний политический кризис в Киеве. Когда эти планы не реализовались, Кремль вернулся к силовому сценарию.

В издании прогнозируется, что аналогичную тактику Россия может применить и в случае нового перемирия. В частности Москва способна использовать паузу для информационных операций, требовать проведения выборов в Украине, продвигать нарративы о коррупции и пытаться сорвать европейскую интеграцию Киева.

В то же время, авторы не исключают, что Кремль может прибегнуть к дальнейшей эскалации — активизировать ракетные удары по Украине или создавать угрозы для стран Европы, которые поддерживают Киев. По их мнению, главной целью Путина остается создание вокруг России пояса политически зависимых государств, а без установления контроля над Украиной реализовать этот замысел невозможно.

Именно поэтому, подчеркивает Foreign Affairs, международная помощь Украине не должна сокращаться, а наоборот – усиливаться. Только изменение стратегических расчетов Кремля может создать предпосылки для подлинно устойчивого мира.

Читайте на портале "Комментарии" — министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские государства якобы пытаются сорвать договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию войны против Украины. Такое заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал по итогам переговоров с министром иностранных дел Чада Абдулайе Сабре Фадулом.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.foreignaffairs.com/russia/putin-will-turn-cease-fire-weapon
Теги:

Новости

Все новости