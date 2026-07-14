Новая ловушка Москвы: на Западе объяснили, почему Путин может согласиться на перемирие

Любое будущее прекращение огня между Украиной и Россией не будет гарантировать завершение войны, если Кремль не откажется от своих стратегических целей. К такому выводу пришли авторы журнала Foreign Affairs, анализируя опыт Минских договоренностей 2014-2015 годов и нынешнюю политику Владимира Путина.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По мнению аналитиков, российский лидер традиционно рассматривает дипломатию не как путь к миру, а как продолжение войны другими методами. Во время Минского процесса Москва, как утверждают авторы, пыталась выиграть время, ослабить международную поддержку Украины и спровоцировать внутренний политический кризис в Киеве. Когда эти планы не реализовались, Кремль вернулся к силовому сценарию.

В издании прогнозируется, что аналогичную тактику Россия может применить и в случае нового перемирия. В частности Москва способна использовать паузу для информационных операций, требовать проведения выборов в Украине, продвигать нарративы о коррупции и пытаться сорвать европейскую интеграцию Киева.

В то же время, авторы не исключают, что Кремль может прибегнуть к дальнейшей эскалации — активизировать ракетные удары по Украине или создавать угрозы для стран Европы, которые поддерживают Киев. По их мнению, главной целью Путина остается создание вокруг России пояса политически зависимых государств, а без установления контроля над Украиной реализовать этот замысел невозможно.

Именно поэтому, подчеркивает Foreign Affairs, международная помощь Украине не должна сокращаться, а наоборот – усиливаться. Только изменение стратегических расчетов Кремля может создать предпосылки для подлинно устойчивого мира.

Читайте на портале "Комментарии" — министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские государства якобы пытаются сорвать договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию войны против Украины. Такое заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал по итогам переговоров с министром иностранных дел Чада Абдулайе Сабре Фадулом.



