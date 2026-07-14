Нова пастка Москви: на Заході пояснили, чому Путін може погодитися на перемир’я

Будь-яке майбутнє припинення вогню між Україною та Росією не гарантуватиме завершення війни, якщо Кремль не відмовиться від своїх стратегічних цілей. До такого висновку дійшли автори журналу Foreign Affairs, аналізуючи досвід Мінських домовленостей 2014-2015 років і нинішню політику Володимира Путіна.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

На думку аналітиків, російський лідер традиційно розглядає дипломатію не як шлях до миру, а як продовження війни іншими методами. Під час Мінського процесу Москва, як стверджують автори, намагалася виграти час, послабити міжнародну підтримку України та спровокувати внутрішню політичну кризу в Києві. Коли ж ці плани не реалізувалися, Кремль повернувся до силового сценарію.

У виданні прогнозують, що аналогічну тактику Росія може застосувати й у разі нового перемир’я. Зокрема, Москва здатна використовувати паузу для інформаційних операцій, вимагати проведення виборів в Україні, просувати наративи про корупцію та намагатися зірвати європейську інтеграцію Києва.

Водночас автори не виключають, що Кремль може вдатися до подальшої ескалації — активізувати ракетні удари по Україні або створювати загрози для країн Європи, які підтримують Київ. На їхню думку, головною метою Путіна залишається створення навколо Росії поясу політично залежних держав, а без встановлення контролю над Україною реалізувати цей задум неможливо.

Саме тому, підкреслює Foreign Affairs, міжнародна допомога Україні має не скорочуватися, а навпаки – посилюватися. Лише зміна стратегічних розрахунків Кремля може створити передумови для справді стійкого миру.

Читайте також на порталі "Коментарі" — міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що європейські держави нібито намагаються зірвати домовленості між Москвою та Вашингтоном щодо врегулювання війни проти України. Таку заяву глава російського зовнішньополітичного відомства зробив за підсумками переговорів із міністром закордонних справ Чада Абдулайє Сабре Фадулом.



