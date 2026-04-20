Кількість не страшна: українців попередили про нову небезпечну тактику ударів Путіна

Останні повітряні атаки Росії по території України демонструють зміну тактики, в межах якої противник робить акцент не на суттєвому збільшенні кількості засобів ураження, а на розтягуванні часу їхнього застосування. Про це в ефірі Radio NV розповів директор з розвитку оборонного підприємства, колишній офіцер ВПС Анатолій Храпчинський.

За його словами, сучасні масовані удари не обов’язково характеризуються зростанням кількості ракет чи безпілотників, натомість спостерігається значне збільшення тривалості атак. Вони можуть тривати понад добу або навіть до 36 годин, при цьому обсяг використаних засобів ураження залишається відносно стабільним. Таким чином, противник намагається створити постійний тиск на українську систему протиповітряної оборони, змушуючи її працювати в режимі тривалого навантаження та невизначеності.

Храпчинський наголосив, що така тактика має на меті не лише виснаження ресурсів ППО, а й отримання розвідувальної інформації. Зокрема, під час запуску безпілотників типу "Шахед" можуть використовуватися технічні засоби збору даних про розташування радіолокаційних станцій, систем радіоелектронної боротьби та маршрутів роботи української оборони. Надалі ці дані можуть застосовуватися для коригування маршрутів і підвищення ефективності атак.

Експерт також звернув увагу, що тривалість повітряних атак ускладнює роботу Сил оборони, оскільки не дозволяє оперативно змінювати позиції та ефективно перерозподіляти ресурси. У таких умовах виникають труднощі з логістикою боєприпасів і координацією підрозділів, які відповідають за перехоплення повітряних цілей.

На його думку, Росія навряд чи суттєво збільшуватиме кількість засобів ураження, але й надалі працюватиме над оптимізацією часу та сценаріїв атак. Він навів приклад комбінованих ударів, коли стратегічна авіація, балістичні ракети та дрони застосовуються послідовно протягом однієї доби, створюючи багаторівневе навантаження на українську оборону.

"Коментарі" вже писали, що, за даними військових джерел, російські сили майже повністю встановили контроль над Мирноградом у Донецькій області, перетворивши місто на майданчик для розміщення артилерійських підрозділів та інфраструктури операторів безпілотників. Попри це, підрозділи Сил оборони продовжують утримувати окремі позиції на північних околицях населеного пункту, хоча частина військових вважає подальше перебування там недоцільним і виступає за організований вихід.