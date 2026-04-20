Количество не страшно: украинцев предупредили о новой опасной тактике ударов Путина

Последние воздушные атаки России по территории Украины демонстрируют изменение тактики, в рамках которой противник делает акцент не на существенном увеличении количества пораженных средств, а на растяжении времени их применения. Об этом в эфире Radio NV рассказал директор по развитию оборонного предприятия, бывший офицер ВВС Анатолий Храпчинский.

По его словам, современные массированные удары не обязательно характеризуются ростом количества ракет или беспилотников, но наблюдается значительное увеличение продолжительности атак. Они могут продолжаться более суток или даже до 36 часов, при этом объем использованных средств поражения остается относительно стабильным. Таким образом, противник пытается оказать постоянное давление на украинскую систему противовоздушной обороны, заставляя ее работать в режиме длительной нагрузки и неопределенности.

Храпчинский подчеркнул, что такая тактика преследует цель не только истощения ресурсов ПВО, но и получения разведывательной информации. В частности, при запуске беспилотников типа "Шахед" могут использоваться технические средства сбора данных по расположению радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы и маршрутов работы украинской обороны. В дальнейшем эти данные могут применяться для корректировки маршрутов и повышения эффективности атак.

Эксперт также обратил внимание, что продолжительность воздушных атак усложняет работу Сил обороны, поскольку не позволяет оперативно менять позиции и эффективно перераспределять ресурсы. В таких условиях возникают трудности с логистикой боеприпасов и координацией подразделений, отвечающих за перехват воздушных целей.

По его мнению, Россия вряд ли будет существенно увеличивать количество средств поражения, но и дальше будет работать над оптимизацией времени и сценариев атак. Он привел пример комбинированных ударов, когда стратегическая авиация, баллистические ракеты и дроны применяются последовательно в течение суток, создавая многоуровневую нагрузку на украинскую оборону.

"Комментарии" уже писали , что, по данным военных источников, российские силы почти полностью установили контроль над Мирноградом в Донецкой области, превратив город в площадку для размещения артиллерийских подразделений и инфраструктуры операторов беспилотников. Несмотря на это, подразделения Сил обороны продолжают удерживать отдельные позиции в северных окрестностях населенного пункта, хотя часть военных считает дальнейшее пребывание там нецелесообразным и выступает за организованный выход.