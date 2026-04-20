Це недоцільно: ЗСУ офіційно заявили про вихід з надважливого міста

За даними військових джерел, російські сили майже повністю встановили контроль над Мирноградом у Донецькій області, перетворивши місто на майданчик для розміщення артилерійських підрозділів та інфраструктури операторів безпілотників. Попри це, підрозділи Сил оборони продовжують утримувати окремі позиції на північних околицях населеного пункту, хоча частина військових вважає подальше перебування там недоцільним і виступає за організований вихід.

Про ситуацію на Покровському напрямку повідомляють співрозмовники "Української правди" серед українських військових. Вони зазначають, що противник фактично вільно пересувається територією міста, контролюючи не лише південні райони, а й центральні та північні ділянки. За їхніми словами, російські підрозділи активно розгорнули мережу для роботи операторів дронів, які діють як у самому Мирнограді, так і за його межами. Також фіксується накопичення артилерійських засобів та розширення позиційної присутності.

Окремо наголошується, що в кількох районах міста спостерігаються ознаки функціонування командних пунктів, засобів радіозв’язку та систем радіоелектронної боротьби. Це свідчить про спробу противника закріпитися та вибудувати повноцінну військову інфраструктуру в міській забудові.

За оцінками джерел, українські підрозділи фактично втратили можливість ефективно вести бойові дії в південній частині Мирнограда через щільну присутність противника. У зв’язку з цим подальше утримання окремих позицій на півночі міста називають недоцільним, а військовослужбовців, які залишаються на околицях, пропонують вивести для збереження особового складу.

Також повідомляється, що всі під’їзні шляхи до Мирнограда перебувають під постійною загрозою ураження. У районі населених пунктів Світле та Рівне, між Покровськом і Мирноградом, утворилася так звана "сіра зона" з високим рівнем небезпеки.

Портал "Коментарі" вже писав, що можливість прямих переговорів між лідерами України та Росії наразі виглядає вкрай обмеженою. Причиною цього експерти називають небажання Кремля переходити до реального діалогу та прагнення продовжувати бойові дії, затягуючи процес політичного врегулювання.