Это нецелесообразно: ВСУ официально заявили о выходе из важнейшего города

По данным военных источников, российские силы почти полностью установили контроль над Мирноградом в Донецкой области, превратив город в площадку для размещения артиллерийских подразделений и инфраструктуры операторов беспилотников. Несмотря на это, подразделения Сил обороны продолжают удерживать отдельные позиции в северных окрестностях населенного пункта, хотя часть военных считает дальнейшее пребывание там нецелесообразным и выступает за организованный выход.

Фото: из открытых источников

О ситуации в Покровском направлении сообщают собеседники "Украинской правды" среди украинских военных. Они отмечают, что противник фактически свободно передвигается по территории города, контролируя не только южные районы, но и центральные и северные участки. По их словам, российские подразделения активно развернули сеть для работы операторов дронов, действующих как в самом Мирнограде, так и за его пределами. Также фиксируется скопление артиллерийских средств и расширение позиционного присутствия.

Отдельно отмечается, что в ряде районов города наблюдаются признаки функционирования командных пунктов, средств радиосвязи и систем радиоэлектронной борьбы. Это свидетельствует о попытке противника закрепиться и построить полноценную военную инфраструктуру в городской застройке.

По оценкам источников, украинские подразделения фактически упустили возможность эффективно вести боевые действия в южной части Мирнограда из-за плотного присутствия противника. В связи с этим дальнейшее удержание отдельных позиций на севере города называют нецелесообразным, а остающихся в окрестностях военнослужащих предлагают вывести для сохранения личного состава.

Также сообщается, что все подъездные пути в Мирноград находятся под постоянной угрозой поражения. В районе населенных пунктов Светлое и Ровно между Покровском и Мирноградом образовалась так называемая "серая зона" с высоким уровнем опасности.

