“Кількість мобілізованих можна зменшити”: в Раді розповіли, хто воюватиме на фронті у 2027 році

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Кречмаровская Наталия
В Україні п’ятий рік триває повномасштабна війна і проводиться мобілізація. Однак уже наступного року піхоту можна буде частково замінити сучасними роботизованими комплексами.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
У 2025 році, як розповів народний депутат Руслан Горбенко, в місяць мобілізовували 25-26 тис. чоловіків. Міністр оборони Михайло Федоров після призначення поставив собі завдання підняти якість мобілізованих, завдяки чому можна буде зменшити кількість мобілізованих, зазначив нардеп.
За його словами, Збройні сили стають більш технологічними. Вимоги війни теж постійно потребують науково-технічного прогресу. А впровадження нових технологій може замінити частину піхоти.
За його словами, вже стоїть завдання через збільшення кількості наземно-роботизованих комплексів до кінця року на 30% замінити піхоту.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про проблеми росіян на фронті та в тилу.