“Кількість мобілізованих можна зменшити”: в Раді розповіли, хто воюватиме на фронті у 2027 році

В Україні п’ятий рік триває повномасштабна війна і проводиться мобілізація. Однак уже наступного року піхоту можна буде частково замінити сучасними роботизованими комплексами.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

У 2025 році, як розповів народний депутат Руслан Горбенко, в місяць мобілізовували 25-26 тис. чоловіків. Міністр оборони Михайло Федоров після призначення поставив собі завдання підняти якість мобілізованих, завдяки чому можна буде зменшити кількість мобілізованих, зазначив нардеп.

За його словами, Збройні сили стають більш технологічними. Вимоги війни теж постійно потребують науково-технічного прогресу. А впровадження нових технологій може замінити частину піхоти.

“Дефіциту в війську по деяких спеціальностях зовсім і немає. Якщо говорити про такі напрямки, як штурмовики, то якщо розпоряджатися військовими, як це робить ворог, тоді по цьому напрямку буде постійно дефіцит. Тому, в принципі, війна змінюється та умови зараз диктує Україна і показує всім демократичним країнам світу новий рівень військової підготовки, який мусить бути зараз в Збройних силах”, — зазначив політик.

За його словами, вже стоїть завдання через збільшення кількості наземно-роботизованих комплексів до кінця року на 30% замінити піхоту.

“Завдяки нашим партнерам і тим технологіям, які вони нам надають щодо штучного інтелекту, ми розуміємо, що в 2027 році як мінімум 50% піхоти це вже будуть наземно-роботизовані комплекси. Це цілком реально виконати, але для цього потрібні фахівці, щоб управляли цими системами. І тут дійсно треба піднімати рівень і освіти, і підготовки, і грошового забезпечення”, — резюмував політик.

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