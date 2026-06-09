"Количество мобилизованных можно уменьшить": в Раде рассказали, кто будет воевать на фронте в 2027 году

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Кречмаровская Наталия
В Украине пятый год идет полномасштабная война и проводится мобилизация. Однако уже в следующем году пехоту можно будет частично заменить современными роботизированными комплексами.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
В 2025 году, как рассказал народный депутат Руслан Горбенко, в месяц мобилизовывали 25-26 тыс. мужчин. Министр обороны Михаил Федоров после назначения поставил себе задачу поднять качество мобилизованных, благодаря чему можно будет снизить количество мобилизованных, отметил нардеп.
По его словам, Вооруженные силы становятся более технологичными. Требования войны тоже постоянно требуют научно-технического прогресса. А внедрение новых технологий может заменить часть пехоты.
По его словам, уже стоит задача через увеличение количества наземно-роботизированных комплексов до конца года на 30% заменить пехоту.
Напомним: портал "Комментарии" писал о проблемах россиян на фронте и в тылу.