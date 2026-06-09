В Украине пятый год идет полномасштабная война и проводится мобилизация. Однако уже в следующем году пехоту можно будет частично заменить современными роботизированными комплексами.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В 2025 году, как рассказал народный депутат Руслан Горбенко, в месяц мобилизовывали 25-26 тыс. мужчин. Министр обороны Михаил Федоров после назначения поставил себе задачу поднять качество мобилизованных, благодаря чему можно будет снизить количество мобилизованных, отметил нардеп.

По его словам, Вооруженные силы становятся более технологичными. Требования войны тоже постоянно требуют научно-технического прогресса. А внедрение новых технологий может заменить часть пехоты.

"Дефицита в армии по некоторым специальностям совсем и нет. Если говорить о таких направлениях, как штурмовики, то если распоряжаться военными, как это делает враг, тогда по этому направлению будет постоянно дефицит. Поэтому, в принципе, война меняется и условия сейчас диктует Украина и показывает всем демократическим странам мира новый уровень военной подготовки, какой должен быть сейчас в Вооруженных Силах”, — отметил политик.

По его словам, уже стоит задача через увеличение количества наземно-роботизированных комплексов до конца года на 30% заменить пехоту.

"Благодаря нашим партнерам и тем технологиям, которые они нам предоставляют по искусственному интеллекту, мы понимаем, что в 2027 году как минимум 50% пехоты это уже будут наземно-роботизированные комплексы. Это вполне реально выполнить, но для этого нужны специалисты, чтобы управляли этими системами. И здесь действительно нужно поднимать уровень и образования, и подготовки, и денежного довольствия”, — резюмировал политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал о проблемах россиян на фронте и в тылу.



