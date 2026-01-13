Київщина на межі виживання: озвучено страшні наслідки обстрілу РФ

У ніч на 13 січня Київська область знову опинилася під атаками російських окупантів. Внаслідок обстрілів по регіону зафіксовано значні руйнування, а в кількох районах спалахнули пожежі як у житлових будинках, так і на промислових об’єктах, повідомляє ДСНС України.

Фото: з відкритих джерел

Під ворожим вогнем опинилися об’єкти інфраструктури та приватні домогосподарства по всій області. Зокрема, у Броварському та Фастівському районах рятувальники оперативно виїжджали на ліквідацію загорянь. Вогонь охопив господарські та тимчасові будівлі, але пожежу вдалося швидко ліквідувати.

У Вишгородському районі через обстріл виникла пожежа в житловому будинку. Надзвичайники прибули на місце події та оперативно локалізували вогонь, уникнувши масштабних наслідків.

Особливо постраждала енергетична інфраструктура Бучанського району, де внаслідок обстрілу без електрики залишилися Ірпінська, Бучанська та Гостомельська громади. Попри руйнування, завдяки злагодженим діям рятувальників та комунальників вдалося уникнути людських жертв і серйозних постраждалих.

Варто зазначити, що атака 13 січня була масованою: російські війська застосували балістичні ракети "Іскандер-М", крилаті ракети "Іскандер-К", зенітні керовані ракети С-300, а також сотні безпілотників Shahed та інших типів. Удари були завдані по Київській, Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

