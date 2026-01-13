logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Киевщина на грани выживания: озвучены страшные последствия обстрела РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Киевщина на грани выживания: озвучены страшные последствия обстрела РФ

Аварийное отключение электричества вызвано последствиями обстрелов, непогоды и сильного мороза

13 января 2026, 10:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В ночь на 13 января Киевская область снова оказалась под атаками российских окупантов. В результате обстрелов по региону зафиксированы значительные разрушения, а в нескольких районах вспыхнули пожары как в жилых домах, так и на промышленных объектах, сообщает ГСЧС Украины.

Киевщина на грани выживания: озвучены страшные последствия обстрела РФ

Фото: из открытых источников

Под вражеским огнем оказались объекты инфраструктуры и частные домохозяйства по всей области. В частности, в Броварском и Фастовском районах спасатели оперативно выезжали на ликвидацию возгораний. Огонь охватил хозяйственные и временные постройки, но пожар удалось быстро ликвидировать.

В Вышгородском районе из-за обстрела возник пожар в жилом доме. Чрезвычайники прибыли на место происшествия и оперативно локализовали огонь, избежав масштабных последствий.

Особенно пострадала энергетическая инфраструктура Бучанского района, где в результате обстрела без электричества остались Ирпенская, Бучанская и Гостомельская общины. Несмотря на разрушение, благодаря слаженным действиям спасателей и коммунальщиков удалось избежать жертв и серьезных пострадавших.

Стоит отметить, что атака 13 января была массированной: российские войска применили баллистические ракеты Искандер-М, крылатые ракеты Искандер-К, зенитные управляемые ракеты С-300, а также сотни беспилотников Shahed и других типов. Удары были нанесены по Киевской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областям.

Портал "Комментарии" уже писал , что в ночь на 13 января Одессу в очередной раз атаковали российские войска. В результате ударов пострадал центр города, были повреждены жилые и социальные объекты, а также зафиксированы травмы у шести гражданских.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости