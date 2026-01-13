Киевщина на грани выживания: озвучены страшные последствия обстрела РФ

В ночь на 13 января Киевская область снова оказалась под атаками российских окупантов. В результате обстрелов по региону зафиксированы значительные разрушения, а в нескольких районах вспыхнули пожары как в жилых домах, так и на промышленных объектах, сообщает ГСЧС Украины.

Фото: из открытых источников

Под вражеским огнем оказались объекты инфраструктуры и частные домохозяйства по всей области. В частности, в Броварском и Фастовском районах спасатели оперативно выезжали на ликвидацию возгораний. Огонь охватил хозяйственные и временные постройки, но пожар удалось быстро ликвидировать.

В Вышгородском районе из-за обстрела возник пожар в жилом доме. Чрезвычайники прибыли на место происшествия и оперативно локализовали огонь, избежав масштабных последствий.

Особенно пострадала энергетическая инфраструктура Бучанского района, где в результате обстрела без электричества остались Ирпенская, Бучанская и Гостомельская общины. Несмотря на разрушение, благодаря слаженным действиям спасателей и коммунальщиков удалось избежать жертв и серьезных пострадавших.

Стоит отметить, что атака 13 января была массированной: российские войска применили баллистические ракеты Искандер-М, крылатые ракеты Искандер-К, зенитные управляемые ракеты С-300, а также сотни беспилотников Shahed и других типов. Удары были нанесены по Киевской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областям.

Портал "Комментарии" уже писал , что в ночь на 13 января Одессу в очередной раз атаковали российские войска. В результате ударов пострадал центр города, были повреждены жилые и социальные объекты, а также зафиксированы травмы у шести гражданских.