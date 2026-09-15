Київ зранку здригається від потужних вибухів: столиця у страшних прильотах, є постраждалі

У Києві вранці 15 вересня вдруге оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування російських безпілотників. Невдовзі після сигналу небезпеки у столиці пролунали потужні вибухи. Міська влада закликала киян не залишати укриття до завершення тривоги.

Фото: з відкритих джерел

Повітряні сили ЗСУ попередили, що безпосередньо над Києвом перебуває ворожий реактивний БпЛА. Також військові фіксували рух реактивних дронів з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївської області.

Згодом у столиці знову почули вибухи. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про попередньо зафіксоване влучання безпілотника у Солом’янському районі. За його словами, удар припав на територію нежитлової забудови. На місце одразу направили екстрені служби.

Пізніше стало відомо ще про один наслідок атаки. У Голосіївському районі після влучання БпЛА в одну з автозаправних станцій виникло сильне задимлення. За останніми даними міської влади, внаслідок ранкової атаки постраждали двоє людей. Обох поранених медики госпіталізували.

Російська атака на столицю триває фактично від самого ранку. Раніше повідомлялося про влучання ще у двох районах Києва. В Оболонському районі, за попередньою інформацією, удар припав на складські приміщення.

У Дарницькому районі російський безпілотник влучив в АЗС. Внаслідок атаки постраждав чоловік, якого доправили до лікарні. Мер столиці повідомляв, що його стан оцінюється як тяжкий.



Портал "Коментарі" вже писав, що історія навколо генерального прокурора Руслана Кравченка може перерости зі звичайного кадрового скандалу в серйозну політичну проблему для президентської вертикалі. Публічне протистояння з керівництвом НАБУ та резонансні заяви Кравченка поставили Банкову в ситуацію, коли їй необхідно максимально швидко дистанціюватися від посадовця. Таку думку висловив політолог Володимир Цибулько.