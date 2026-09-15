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Киев с утра содрогается от мощных взрывов: столица в страшных прилетах, есть пострадавшие

После объявления воздушной тревоги в Киеве раздалась серия мощных взрывов

15 сентября 2026, 09:10
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Клименко Елена

В Киеве утром 15 сентября вторично объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения российских беспилотников. Вскоре после сигнала опасности в столице прогремели мощные взрывы. Городские власти призвали киевлян не покидать укрытие до завершения тревоги.

Киев с утра содрогается от мощных взрывов: столица в страшных прилетах, есть пострадавшие

Фото: из открытых источников

Воздушные силы ВСУ предупредили, что непосредственно над Киевом находится враждебный реактивный БПЛА. Также военные фиксировали движение реактивных дронов из акватории Черного моря в направлении Николаевской области.

Впоследствии в столице снова услышали взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о предварительно зафиксированном попадании беспилотника в Соломенском районе. По его словам, удар пришелся на территорию нежилой застройки. На место сразу направили экстренные службы.  

Позже стало известно еще об одном последствии атаки. В Голосеевском районе после попадания БпЛА в одну из автозаправочных станций возникло сильное задымление. По последним данным городских властей, в результате утренней атаки пострадали два человека. Оба раненых медики госпитализировали.

Российская атака на столицу продолжается фактически с самого утра. Ранее сообщалось о попадании еще в двух районах Киева. В Оболонском районе, по предварительной информации, удар пришелся на складские помещения.  

В Дарницком районе российский беспилотник попал в АЗС. В результате атаки пострадал мужчина, которого доставили в больницу. Мэр столицы сообщал, что его состояние оценивается как тяжелое.

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