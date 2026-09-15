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Скандал із Кравченком став найгіршим ударом по Банковій: розкрито страшні наслідки для Зеленського

Політолог Володимир Цибулько пояснив, чому конфлікт навколо Руслана Кравченка може вдарити по Банковій та змінити правила призначення наступного генпрокурора

15 вересня 2026, 09:00
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Клименко Елена

Історія навколо генерального прокурора Руслана Кравченка може перерости зі звичайного кадрового скандалу в серйозну політичну проблему для президентської вертикалі. Публічне протистояння з керівництвом НАБУ та резонансні заяви Кравченка поставили Банкову в ситуацію, коли їй необхідно максимально швидко дистанціюватися від посадовця. Таку думку висловив політолог Володимир Цибулько.

Скандал із Кравченком став найгіршим ударом по Банковій: розкрито страшні наслідки для Зеленського

Фото: з відкритих джерел

Особливість ситуації, за його словами, полягає в тому, що Кравченка раніше важко було назвати самостійним політичним гравцем, який міг би відкрито діяти всупереч позиції президента. Саме тому його нинішня поведінка виглядає особливо показовою.

"Кравченко був, можна сказати, пластиліном у руках Зеленського. Тобто ніхто не пригадує, щоб Кравченко став дикий, не виконав вказівку Банкової, тобто персонально Зеленського", — заявив Цибулько.

На думку політолога, швидка реакція Зеленського свідчить про бажання влади провести чітку межу між президентською командою та діями генпрокурора. Подальше перебування Кравченка у центрі скандалу могло б лише збільшувати репутаційні ризики для Банкової. 

"Політично це можна прочитати так: Банкова намагається максимально швидко відокремити Кравченка від президентської вертикалі", — пояснив експерт.

Однак кадровою відставкою наслідки цієї історії можуть не обмежитися. Цибулько припускає, що після такого конфлікту владі буде значно складніше призначити наступного генпрокурора за старою політичною логікою. Питання конкурентного відбору та незалежності нового керівника прокуратури може вийти на перший план. 

"Після Карфагена поставити наступним генпрокурором просто ще одну зручну Банковій людину стає значно складніше політично", — підсумував Цибулько. 

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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=vnZQJD1CYBk&t=1s
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