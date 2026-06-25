Київ здригається від страшних вибухів: що відомо про раптовий удар по столиці

Російські війська ввечері завдали ракетного удару по Києву, застосувавши балістичне озброєння. У столиці пролунала серія потужних вибухів, після чого було оголошено повітряну тривогу. Про загрозу та роботу сил протиповітряної оборони повідомили начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та міський голова Віталій Кличко.

Фото: з відкритих джерел

Першим про небезпеку попередив Тимур Ткаченко. Він повідомив, що російські війська здійснили запуск балістичних ракет у напрямку Києва та закликав мешканців негайно перейти до укриттів.

"Ворог запускає балістичні ракети на Київ. Перебувайте в укриттях!", — звернувся він до жителів столиці.

Невдовзі після цього у різних районах міста пролунали вибухи. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що по повітряних цілях працюють підрозділи протиповітряної оборони, та вкотре закликав громадян не залишати безпечних місць до завершення тривоги.

"Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", — повідомив Кличко.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, станом на 21:04 небезпека для столиці залишалася актуальною. Військові попередили про рух нових російських ракет у напрямку Києва та зазначили, що загроза застосування балістичного озброєння зберігається з північного та північно-східного напрямків.

Водночас очевидці повідомляли про кілька послідовних вибухів у різних частинах міста.

Попередньо повідомлялося про ймовірне застосування Росією гіперзвукових ракет "Циркон". За наявною інформацією, частину таких ракет українські сили протиповітряної оборони знищили. Також зазначалося, що пуски могли здійснюватися з території Курської області РФ.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Кремлі відкинули інформацію про нібито наміри Росії втягнути Білорусь у війну проти України шляхом політичного чи фінансового тиску. Як повідомляє Reuters, речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав такі повідомлення неправдивими, наголосивши, що Мінськ залишається найближчим союзником Москви.