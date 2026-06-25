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Киев вздрагивает от страшных взрывов: что известно о внезапном ударе по столице

Силы ПВО сбили 5 из 5 баллистических ракет, пишут мониторы

25 июня 2026, 21:15
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Клименко Елена

Российские войска вечером нанесли ракетный удар по Киеву, применив баллистическое вооружение. В столице прозвучала серия мощных взрывов, после чего была объявлена воздушная тревога. Об угрозе и работе сил противовоздушной обороны сообщили начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и мэр Виталий Кличко.

Киев вздрагивает от страшных взрывов: что известно о внезапном ударе по столице

Фото: из открытых источников

Первым об опасности предупредил Тимур Ткаченко. Он сообщил, что российские войска осуществили запуск баллистических ракет в направлении Киева и призвал жителей немедленно перейти к укрытиям.

"Враг запускает баллистические ракеты в Киев. Находитесь в укрытиях!" — обратился он к жителям столицы.

Вскоре после этого в разных районах города раздались взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что по воздушным целям работают подразделения противовоздушной обороны, и в очередной раз призвал граждан не покидать безопасные места до завершения тревоги.

"Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" — сообщил Кличко.

По информации Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 21.04 опасность для столицы оставалась актуальной. Военные предупредили о движении новых российских ракет по направлению к Киеву и отметили, что угроза применения баллистического вооружения сохраняется с северного и северо-восточного направлений.

В то же время очевидцы сообщали о нескольких последовательных взрывах в разных частях города.

Предварительно сообщалось о возможном применении Россией гиперзвуковых ракет "Циркон". По имеющейся информации, часть таких ракет украинские силы противовоздушной обороны были уничтожены. Также отмечалось, что пуски могли производиться с территории Курской области РФ.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Кремле отвергли информацию о якобы намерениях России втянуть Беларусь в войну против Украины путем политического или финансового давления. Как сообщает Reuters, представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения неправдивыми, подчеркнув, что Минск остается ближайшим союзником Москвы.



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