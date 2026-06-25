У Кремлі зробили ультимативну заяву щодо втягування Білорусі у війну в Україні: що відомо

У Кремлі відкинули інформацію про нібито наміри Росії втягнути Білорусь у війну проти України шляхом політичного чи фінансового тиску. Як повідомляє Reuters, речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав такі повідомлення неправдивими, наголосивши, що Мінськ залишається найближчим союзником Москви.

Фото: з відкритих джерел

Водночас у Білорусі заявили про зростання напруженості поблизу своїх кордонів. Міністр оборони країни Віктор Хренін поклав відповідальність за це на західні держави, стверджуючи, що вони нібито сприяють подальшій ескалації ситуації в регіоні.

"Ситуація вздовж наших кордонів надзвичайно нестабільна та загострюється. За нашими кордонами посилюються формування військ НАТО, модернізується інфраструктура, розширюються військові бюджети сусідніх держав, а політики роблять різкі мілітаристські заяви. Докладаються зусилля щодо продовження і навіть розширення гарячого конфлікту, розв’язаного Заходом в Україні. Сьогодні ми гостро усвідомлюємо відверту спробу втягнути Білорусь у війну", — заявив Хренін.

Водночас Reuters нагадує, що, попри відмову Олександра Лукашенка офіційно відправляти білоруських військових на фронт, саме територія Білорусі використовувалася Росією як плацдарм для повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Крім того, Мінськ погодився на розміщення російської тактичної ядерної зброї та регулярно проводить спільні військові навчання з РФ, надаючи російській армії доступ до своїх полігонів і військової інфраструктури.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський повідомив про початок нової 40-денної операції Служби безпеки України, спрямованої на посилення тиску на Росію та створення передумов для припинення війни. За словами глави держави, відповідне рішення було ухвалене після доповіді тимчасового виконувача обов'язків голови СБУ, генерал-майора Євгенія Хмари.