В Кремле сделали ультимативное заявление о втягивании Беларуси в войну в Украине: что известно

В Кремле отвергли информацию о якобы намерениях России втянуть Беларусь в войну против Украины путем политического или финансового давления. Как сообщает Reuters, представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения неправдивыми, подчеркнув, что Минск остается ближайшим союзником Москвы.

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В то же время в Беларуси заявили о росте напряженности вблизи своих границ. Министр обороны страны Виктор Хренин возложил ответственность за это на западные государства, утверждая, что они способствуют дальнейшей эскалации ситуации в регионе.

"Ситуация вдоль наших границ очень нестабильна и обостряется. За нашими границами усиливается формирование войск НАТО, модернизируется инфраструктура, расширяются военные бюджеты соседних государств, а политики делают резкие милитаристские заявления. Прилагаются усилия по продолжению и даже расширению горячего конфликта, разрешенного Западом в Украине. Сегодня мы осознаем откровенную попытку втянуть Беларусь в войну", — заявил Хренин.

В то же время Reuters напоминает, что, несмотря на отказ Александра Лукашенко официально отправлять белорусских военных на фронт, именно территория Беларуси использовалась Россией как плацдарм для полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Кроме того, Минск согласился на размещение российского тактического ядерного оружия и регулярно проводит совместные военные учения с РФ, предоставляя российской армии доступ к своим полигонам и военной инфраструктуре.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале новой 40-дневной операции Службы безопасности Украины, направленной на усиление давления на Россию и создание предпосылок для прекращения войны. По словам главы государства, соответствующее решение было принято после доклада временного исполняющего обязанности главы СБУ, генерал-майора Евгения Хмары.