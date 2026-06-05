Київ запускає найбільшу угоду: Україна отримає зброю, яка може змінити перебіг війни

Україна робить ставку на шведські винищувачі Gripen, які можуть стати одним із найамбіційніших проектів переозброєння української авіації з початку повномасштабної війни. На закупівлю перших літаків Київ спрямовує 2,5 млрд євро із європейського кредитного пакету, а Стокгольм додатково готовий передати ще 16 машин попередніх модифікацій.

Винищувач Gripen. Фото: з відкритих джерел

За оцінками експертів, у перспективі співпраця може розширитись до 150 літаків. Це перетворює угоду на одну з найбільших авіаційних програм у сучасній історії України.

Президент Володимир Зеленський назвав появу Gripen новою сторінкою для українських Повітряних сил. У Києві розраховують, що шведські машини допоможуть посилити можливості армії за умов постійного тиску з боку російської авіації.

Головною перевагою Gripen вважається його здатність діяти там, де більшість сучасних винищувачів виявляться марними. Літак може злітати зі звичайних автомобільних трас та тимчасових майданчиків, що особливо важливо для України, чиї аеродроми регулярно стають цілями ракетних ударів.

Не менш важливим фактором є швидкість обслуговування. Підготовка літака до нового бойового вильоту займає лічені хвилини і потребує мінімальної кількості технічного персоналу. Крім того, експлуатація Gripen обходиться значно дешевше за більшість західних аналогів.

Особливі надії українські військові пов'язують із ракетами Meteor великої дальності. У Києві вважають, що їх застосування здатне суттєво обмежити дії російської авіації біля лінії фронту та ускладнити використання керованих авіабомб.

Натомість експерти попереджають, що навіть сучасні шведські літаки не забезпечать Україні повного контролю над небом. Головною перешкодою залишається потужна російська система протиповітряної оборони. Крім того, Gripen поступається американському F-35 за рівнем малопомітності.

Однак для Швеції український контракт має не лише військове значення. Якщо Gripen успішно виявить себе у найбільшому збройному конфлікті Європи XXI століття, це може відкрити літаку дорогу на нові світові ринки та різко підвищити попит на шведські технології озброєнь.

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