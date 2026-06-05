Киев запускает крупнейшую сделку: Украина получит оружие, которое может изменить ход войны

Украина делает ставку на шведские истребители Gripen, которые могут стать одним из самых амбициозных проектов перевооружения украинской авиации с начала полномасштабной войны. На закупку первых самолетов Киев направляет 2,5 млрд евро из европейского кредитного пакета, а Стокгольм дополнительно готов передать еще 16 машин предыдущих модификаций.

Истребитель Gripen. Фото: из открытых источников

По оценкам экспертов, в перспективе сотрудничество может расшириться до 150 самолетов. Это превращает соглашение в одну из крупнейших авиационных программ в современной истории Украины.

Президент Владимир Зеленский уже назвал появление Gripen новой страницей для украинских Воздушных сил. В Киеве рассчитывают, что шведские машины помогут усилить возможности армии в условиях постоянного давления со стороны российской авиации.

Главным преимуществом Gripen считается его способность действовать там, где большинство современных истребителей окажутся бесполезными. Самолет может взлетать с обычных автомобильных трасс и временных площадок, что особенно важно для Украины, чьи аэродромы регулярно становятся целями ракетных ударов.

Не менее важным фактором является скорость обслуживания. Подготовка самолета к новому боевому вылету занимает считанные минуты и требует минимального количества технического персонала. Кроме того, эксплуатация Gripen обходится значительно дешевле большинства западных аналогов.

Особые надежды украинские военные связывают с ракетами Meteor большой дальности. В Киеве считают, что их применение способно существенно ограничить действия российской авиации возле линии фронта и осложнить использование управляемых авиабомб.

Вместе с тем эксперты предупреждают, что даже современные шведские самолеты не обеспечат Украине полного контроля над небом. Главным препятствием остается мощная российская система противовоздушной обороны. Кроме того, Gripen уступает американскому F-35 по уровню малозаметности.

Однако для Швеции украинский контракт имеет не только военное значение. Если Gripen успешно проявит себя в крупнейшем вооруженном конфликте Европы XXI века, это может открыть самолету дорогу на новые мировые рынки и резко повысить спрос на шведские технологии вооружений.

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