Київ вимагає від Путіна гарантій ненападу на надважливе місто: озвучено сенсаційний інсайд

Під час другого раунду тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США, що відбулися 4–5 лютого в Абу-Дабі, Київ нібито піднімав питання гарантій безпеки для Одеси. Інформацію про це поширило російське видання ТАСС, посилаючись на неназване джерело, знайоме з ходом переговорів.

Фото: з відкритих джерел

За даними співрозмовника, Україна прагне закріпити у майбутньому мирному документі гарантії того, що російська армія не здійснюватиме напад на обласний центр.

"Для Києва це критично важливе питання. В межах пакету Україна потребує механізму, який би формально закріплював, що Росія не планує наступ на Одесу", — зазначило джерело.

Водночас українська сторона станом на момент публікації ніяк не прокоментувала цю інформацію.

Нагадаємо, що переговори проходили під егідою США та мали на меті обговорення шляхів припинення війни в Україні. Глава української делегації, секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умеров, заявив, що зустрічі пройшли конструктивно та були зосереджені на пошуку можливостей для встановлення довготривалого миру.

Російські ЗМІ наголошують на важливості гарантій безпеки для Одеси як одного з ключових аспектів потенційного мирного врегулювання, проте варто пам’ятати, що ця інформація поки не підтверджена офіційно з боку України. Питання щодо гарантій безпеки для стратегічно важливих міст залишається чутливою темою у тристоронніх консультаціях і може стати предметом подальших обговорень у рамках мирного процесу.

