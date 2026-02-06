Киев требует от Путина гарантий ненападения на сверхважный город: озвучен сенсационный инсайд

Во время второго раунда трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США, состоявшихся 4–5 февраля в Абу-Даби, Киев якобы затрагивал вопросы гарантий безопасности для Одессы. Информацию об этом распространило российское издание ТАСС, ссылаясь на неназванный источник, знакомый с ходом переговоров.

По данным собеседника, Украина стремится закрепить в будущем мирном документе гарантии того, что российская армия не будет совершать нападение на областной центр.

"Для Киева это критически важный вопрос. В рамках пакета Украина нуждается в механизме, который бы формально закреплял, что Россия не планирует наступление на Одессу", — отметил источник.

В то же время, украинская сторона по состоянию на момент публикации никак не прокомментировала эту информацию.

Напомним, что переговоры проходили под эгидой США и преследовали цель обсуждения путей прекращения войны в Украине. Глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров заявил, что встречи прошли конструктивно и были сосредоточены на поиске возможностей для установления долговременного мира.

Российские СМИ отмечают важность гарантий безопасности для Одессы как одного из ключевых аспектов потенциального мирного урегулирования, однако следует помнить, что эта информация пока не подтверждена официально со стороны Украины. Вопрос о гарантиях безопасности для стратегически важных городов остается чувствительной темой в трехсторонних консультациях и может стать предметом дальнейших обсуждений в рамках мирного процесса.

