Київ та область під серйозною загрозою: монітори попередили про підготовку масованого удару

За даними моніторингових каналів, противник може планувати новий комбінований удар по Києву та території Київської області. Основними потенційними цілями є об’єкти військової та авіаційної інфраструктури, логістичні вузли, державні установи, підприємства оборонного сектору та критично важливі об’єкти інфраструктури.

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У самому Києві до потенційних цілей відносять: Дарницький та Шевченківський районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП), а також об’єкти авіаційної та оборонної промисловості. Крім того, у зоні ризику перебувають логістичні та складські комплекси, підприємства, пов’язані з виробничою діяльністю, критична інфраструктура та великі транспортно-логістичні центри, що забезпечують функціонування міста.

На території Київської області особлива увага приділяється аеродромам, зокрема "Васильків" та "Слобідка" (Красна Слобідка), які можуть стати об’єктами ударів.

Варто зазначити, що інформація має оперативний характер і не є остаточно підтвердженою. Вона була отримана з наявних джерел та надана для обізнаності громадськості.

Українців просять дотримуватися інформаційної тиші, не поширювати неперевірені дані та уважно слідкувати за офіційними повідомленнями державних органів і компетентних структур. Це допомагає зберігати безпеку та не створювати паніку серед населення.

"Коментарі" вже писали, що політолог, експерт із Центральної та Східної Європи Іван Преображенський прокоментував, чи здатна тупикова ситуація на фронті спричинити соціальні виступи в Росії. На його думку, сам факт тривалої війни не є безпосереднім тригером масових протестів. Натомість вирішальним фактором можуть стати економічні наслідки конфлікту, які поступово погіршують рівень життя населення.