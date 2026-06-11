Путін остаточно втрачає свої позиції: озвучено гучний сценарій краху режиму Кремля

Політолог, експерт із Центральної та Східної Європи Іван Преображенський прокоментував, чи здатна тупикова ситуація на фронті спричинити соціальні виступи в Росії. На його думку, сам факт тривалої війни не є безпосереднім тригером масових протестів. Натомість вирішальним фактором можуть стати економічні наслідки конфлікту, які поступово погіршують рівень життя населення.

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Експерт звернув увагу на те, що навіть офіційна, часто прикрашена статистика в РФ демонструє стрімке зростання заборгованостей із виплати заробітних плат. Це, за його словами, є тривожним сигналом деградації економічної системи та поверненням до проблем, подібних до 1990-х років, коли стара радянська модель вже не працювала, а нові механізми ще не були сформовані.

Окремо Преображенський відзначив зміни в суспільних настроях. Він наголосив, що дедалі менше росіян вірять у можливість завершення війни найближчим часом. На його думку, це призводить до зростання недовіри до влади та особисто до Володимира Путіна, оскільки частина суспільства починає сприймати його як головний фактор, що утримує конфлікт у тривалому стані.

Політолог пояснює, що така трансформація сприйняття поступово формує приховане невдоволення, яке може накопичуватися з часом. Хоча оцінити реальний масштаб цього явища складно, тенденція, за його словами, є очевидною — рівень лояльності до президента РФ поступово знижується.

Водночас експерт припускає, що ця динаміка може зберігатися і надалі. Поки війна триває та не видно її завершення, кількість людей із подібними настроями потенційно зростатиме, що створює довгостроковий тиск на політичну стабільність у країні.

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