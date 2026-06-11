Политолог, эксперт из Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский прокомментировал, способна ли тупиковая ситуация на фронте повлиять на социальные выступления в России. По его мнению, сам факт продолжительной войны не является непосредственным триггером массовых протестов. В то же время решающим фактором могут стать экономические последствия конфликта, постепенно ухудшающие уровень жизни населения.

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Эксперт обратил внимание, что даже официальная, часто украшенная статистика в РФ демонстрирует стремительный рост задолженностей по выплате заработных плат. Это, по его словам, является тревожным сигналом деградации экономической системы и возвращением к проблемам, подобным 1990-м, когда старая советская модель уже не работала, а новые механизмы еще не были сформированы.

Отдельно Преображенский отметил перемены в общественных настроениях. Он подчеркнул, что все меньше россиян верят в возможность завершения войны в ближайшее время. По его мнению, это приводит к росту недоверия к власти и лично Владимиру Путину, поскольку часть общества начинает воспринимать его как главный фактор, удерживающий конфликт в длительном состоянии.

Политолог объясняет, что такая трансформация восприятия постепенно формирует скрытое недовольство, которое может накапливаться со временем. Хотя оценить реальный масштаб этого явления сложно, тенденция, по его словам, очевидна — уровень лояльности к президенту РФ постепенно снижается.

В то же время эксперт предполагает, что эта динамика может сохраняться и дальше. Пока война продолжается и не видно ее завершения, количество людей с подобными настроениями будет потенциально расти, что создает долгосрочное давление на политическую стабильность в стране.

Портал "Комментарии" уже писал, что в окружении президента Польши Кароля Навроцкого сообщили, что процедура лишения украинского президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла будет завершена "скорее раньше, чем позже", если Киев официально не отменит решение о присвоении одному из подразделений ССО ВСУ имени "Героев УПА". Об этом в комментарии RMF24 рассказал глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.