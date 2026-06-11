По данным мониторинговых каналов, противник может планировать новый комбинированный удар по Киеву и территории Киевской области. Основными потенциальными целями являются объекты военной и авиационной инфраструктуры, логистические узлы, государственные учреждения, предприятия оборонного сектора и критически важные объекты инфраструктуры.

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В Киеве к потенциальным целям относят: Дарницкий и Шевченковский районные территориальные центры комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП), а также объекты авиационной и оборонной промышленности. Кроме того, в зоне риска находятся логистические и складские комплексы, предприятия, связанные с производственной деятельностью, критическая инфраструктура и крупные транспортно-логистические центры, обеспечивающие функционирование города.

На территории Киевской области особое внимание уделяется аэродромам, в частности, "Васильков" и "Слободка" (Красная Слободка), которые могут стать объектами ударов.

Следует отметить, что информация носит оперативный характер и не является окончательно подтвержденной. Она была получена из имеющихся источников и предоставлена для осведомленности общественности.

Украинцев просят соблюдать информационную тишину, не распространять непроверенные данные и внимательно следить за официальными сообщениями государственных органов и компетентных структур. Это помогает сохранять безопасность и создавать панику среди населения.

"Комментарии" уже писали, что политолог, эксперт из Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский прокомментировал, способна ли тупиковая ситуация на фронте повлиять на социальные выступления в России. По его мнению, сам факт продолжительной войны не является непосредственным триггером массовых протестов. В то же время решающим фактором могут стать экономические последствия конфликта, постепенно ухудшающие уровень жизни населения.