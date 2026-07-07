“Київ розстріляли, як у тирі”: ексміністр Кулеба дав шокуючу пораду українцям

У ніч на 6 липня російські війська завдали чергового масованого удару по території України. Найбільше ракет спрямували на Київ та область. Частина з них — балістичні, які українська ППО зараз перехоплювати не може.

Обстріли Києва. Фото портал "Коментарі"

Колишній міністр МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що ключова проблема сьогодні це ракети Patriot.

“Цієї ночі (в ніч на 6 липня, — ред.) це особливо актуально для багатьох. Минулого обстрілу я нарахував чотири постріли Patriot. Але цієї ночі я оцього жодного характерного такого хлопка не почув. Може вони десь ще стріляли, але точно вже не так інтенсивно”, — розповів він.

За словами Кулеби, це означає, що всі мешканці міст України повинні усвідомлювати, що “сьогодні ми є беззахисними перед балістичними ракетами”.

“Цієї ночі Київ розстріляли балістикою, як в тирі. І, на жаль, я не бачу, звідки до нас у достатній кількості можуть найближчим часом приїхати оці перехоплювачі для балістичних ракет”, — зауважив ексміністр.

Він нагадав слова президента України Володимира Зеленського, що на одну балістичну ракету потрібно дві перехоплюючі. Тобто, якщо вистрілили 70 ракет, то Україні для відбиття атаки потрібно 140.

“Уявімо собі, що на кожну атаку, уявімо собі, що росіяни один раз на тиждень роблять таку атаку — потрібно 560 ракет. А виробництво цих перехоплювачів в Сполучених Штатах це 600 на рік. Тобто нам на місяць потрібно стільки, скільки Сполучені Штати сьогодні виготовляють на рік. От вам і вся математика”, — підсумував Кулеба.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія вже підготувала новий масований обстріл.